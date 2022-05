VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am heutigen Samstagnachmittag (14. Mai 2022) ist der FC Bayern München zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die letzte Bundesligapartie der Saison für die beiden Teams wird um 15:30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Die Bayern haben ihren zehnten Meisterschaftstitel in Folge bereits gefeiert, der VfL Wolfsburg hat diese Saison mit dem internationalen Geschäft nichts zu tun und steht aktuell auf Tabellenplatz 13. Nach zwei sieglosen Spielen hintereinander will das Team von Julian Nagelsmann die Saison sicherlich mit einem versöhnlichen Sieg abschließen. Ob das gelingt, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. Mai - 15:30 Uhr Spielort Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die Partie wird im TV gezeigt, allerdings nur im Bezahlfernsehen bei Sky. Eine Übertragung im Free-TV gibt es leider nicht. Wie der Begriff Bezahlfernsehen schon verrät, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um das Spiel bei Sky sehen zu können. Dafür könnt Ihr bei Sky aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Pay-TV-Kanals freischalten.

Welches Paket Ihr genau braucht, um die Bundesliga sehen zu können, und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr auf Sky Sport 2 die 90 Minuten der Partie live verfolgen, oder bei Sky Sport 1 die Konferenz mit den anderen zeitgleich stattfindenden Spielen sehen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten offen, allerdings müsst Ihr bei beiden auch wieder auf Sky zurückgreifen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder der ein gültiges Sky-Abo abschließt, kann sich dort einfach mit seinen Zugangsdaten anmelden und schon das von ihm gewählte Paket per STREAM verfolgen.

Neben einem gültigen Sky-Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch noch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM verfolgen könnt.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Die angesprochene zweite Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt, stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga, sowie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM bei Sky sehen.

Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und für den nächsten Monat müsstet Ihr Euch wieder ein neues Ticket kaufen. Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann 19,99 Euro pro Monat.

Hier könnt Ihr noch mehr Infos zum Sky Supersport-Ticket nachlesen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir bei GOAL auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit darüber informiert, was auf dem Spielfeld geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.