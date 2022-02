VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung

Der 24. Spieltag der Bundesliga steht an und der VfL Bochum empfängt heute RB Leipzig. Angepfiffen wird die Begegnung um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Was für eine Aufholjagd von RB Leipzig: Nachdem man vor allem in der Hinrunde viele Punkt liegen gelassen hatte und teilweise sogar der Abstiegsregion bedrohlich nah gekommen war, können die Leipziger nun wieder oben mitmischen! Auch der VfL Bochum hat in den letzten Wochen für Furore gesorgt: Mit einem fulminanten Sieg konnte man die schier unbesiegbaren Bayern mit 4:2 nach Hause schicken.

Bochum hat bereits gezeigt, dass sie auch die großen Mannschaften ärgern können. Wird auch Leipzig bezwungen, oder setzen sich die Sachsen oben in der Tabelle fest? GOAL liefert die Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live: Die Faktenlage

Wettbewerb: Bundesliga, 24. Spieltag

Bundesliga, 24. Spieltag Begegnung: VfL Bochum vs. RB Leipzig

VfL Bochum vs. RB Leipzig Datum: Sonntag, 27. Februar 2022

Sonntag, 27. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Bochum, Vonovia Ruhrstadion

Getty

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im TV: So seht Ihr die Bundesliga im Fernsehen

Bundesliga im Free-TV? Fehlanzeige! Die beliebte Liga seht Ihr nur zu ausgewählten Spielen (z.B. Eröffnungsspiel oder Rückrundenauftakt) live im Free-TV! Es verwundert also nicht, dass es auch bei der heutigen Begegnung nicht anders sein wird!

Um in dieser Saison alle Spiele der Bundesliga live sehen zu können, bedarf es der Mitgliedschaft bei zwei Sendern: Die Rechte zur Übertragung der Spiele besitzen in dieser Saison DAZN und Sky. DAZN überträgt alle Spiele am Freitag und Sonntag live - die Spiele am Samstag seht Ihr also bei Sky!

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: DAZN überträgt die Bundesliga am Sonntag

Wer zwischen den Zeilen liest, konnte also bereits den übertragenden Sender ermitteln: DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem Revierklub und RB Leipzig heute live! Die Begegnung könnt Ihr mit DAZN sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM verfolgen. Wir stellen Euch beide Optionen vor.

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im TV: DAZN 2 überträgt die Bundesliga am Sonntag

DAZN überträgt die Bundesliga im Fernsehen? Ja, Ihr habt richtig gelesen: Das Spiel könnt Ihr mit DAZN heute auch im linearen Fernsehen verfolgen! Seit dem letzten Sommer gibt es die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2, die Euch den ganzen Tag über ausgewählte Inhalte des beliebten Streamingdienstes zeigen.

Das Spiel heute seht Ihr ab 15 Uhr live auf DAZN 2. Den Sender könnt Ihr entweder via Sky oder bei Vodafone empfangen.

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im STREAM: DAZN überträgt die Bundesliga am Sonntag

Natürlich könnt Ihr als DAZN-Mitglied wie gewohnt auch auf den LIVE-STREAM zur Begegnung zugreifen. Die Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst aus Ismaning bietet Euch aktuell die folgenden beiden Bezahloptionen:

Jahresmitgliedschaft: 24,99 Euro pro Monat oder wahlweise einmalig 274,99 Euro

Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar

Als Mitglied seht Ihr nicht nur die Bundesliga live, sondern seid auch bei zahlreichen Spielen der Champions League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 mit dabei. Was der Sender alles in seinem Programm hat, welche Geräte kompatibel sind und vieles mehr erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Live-Sport auf DAZN: Die Infos zum Sender

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live auf DAZN: Die Übertragung im Überblick

Vorberichte 15 Uhr Sender DAZN 2 (linear-TV) | DAZN (LIVE-STREAM) Kommentar Jan Platte Experte Benny Lauth Moderation Daniel Herzog Reporter vor Ort Ann-Sophie Kimmel

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live im TICKER: Mit GOAL kostenlos dabei sein

Natürlich gibt es auch für diese Partie von uns einen LIVE-TICKER. Wenn Ihr nichts verpassen möchtet, dann schaut bei GOAL vorbei - wir liefern Euch die wichtigsten Szenen des Spiels und interessante Fakten zur Begegnung.

Zum LIVE-TICKER

VfL Bochum vs. RB Leipzig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

TV DAZN 2 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Getty