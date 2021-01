VfB Lübeck gegen Hansa Rostock: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER, Aufstellung und Co.

Das Ostsee-Derby VfB Lübeck gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel der 3. Liga anschauen könnt.

Zum Abschluss der Hinrunde treffen der VfB Lübeck und Hansa Rostock im Derby aufeinander. Für die beiden Klubs von der Ostsee könnte die Hinrunde nicht unterschiedlicher gelaufen sein. Während Hansa Rostock (4. Platz, 29 Punkte) sich mitten im Rennen um den Aufstieg in die 2. befindet, kämpft man im circa 120 km entfernten Lübeck (18. Platz, 16 Punkte) um den Klassenerhalt in der .

Tatsächlich ist das Aufeinandertreffen von Lübeck und Rostock ein Novum im deutschen Profi-Fußball. Bisher gab es die Begegnung noch kein einziges Mal als Pflichtspiel der beiden Teams. Der VfB kann also die Trendwende nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge gegen Hansa schaffen. Die Rostocker gehen allerdings als Favorit ins Spiel und können weitere wertvolle Punkte für den Aufstieg sammeln. Anpfiff ist am Samstag, 16.10.2021, um 14 Uhr.

Das Ostsee-Derby zwischen dem VfB Lübeck und Hansa Rostock live sehen? Goal zeigt Euch, wo Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

VfB Lübeck gegen Hansa Rostock live sehen: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 19. Spieltag, 3. Liga Begegnung VfB Lübeck (18. Platz) - F.C. Hansa Rostock (4. Platz) Ort Stadion Lohmühle, Lübeck Anpfiff Samstag, 16.01.2021, 14 Uhr

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM

Für alle Fans der beiden norddeutschen Klubs gibt es gute Nachrichten! Denn das erste Aufeinandertreffen von Lübeck und Rostock wird live im TV sowie im LIVE-STREAM und frei empfangbar zu sehen sein. Goal verrät Euch hier im Artikel, wo das Spiel zu sehen sein wird.

VfB Lübeck gegen Hansa Rostock: Das Spiel der 3. Liga live im Free-TV

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) überträgt die Partie live in seinem Programm ab 14 Uhr. Im Internet beginnt der LIVE-STREAM von der Partie bereits um 13.55 Uhr. Die Sendung wird Ina Kast moderieren und als Kommentator wird Patrick Halatsch am Mikrofon sitzen.

Quelle: Getty Images

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock: Das Spiel der 3. Liga live bei MagentaTV mit MagentaSport

Neben dem NDR überträgt auch der Bezahlsender MagentaTV die 3. Liga live. In seinem Programm MagentaSport hat der Kanal alle 308 Spiele der 3. Liga. Als Kunde der Telekom kann man die Spiele sogar kostenfrei sehen. Im ersten Jahr verlangt MagentaTV keine Gebühren von Kunden, die bereits einen Vertrag bei dem Telekommunikationsunternehmen haben.

Mehr Teams

Seid Ihr noch kein Kunde bei der Telekom, könnt Ihr das Programm mit einem Abo trotzdem buchen. MagentaTV kostet im Jahresabo im Moment 9,95 Euro monatlich und im flexibleren, aber teureren Monatsabo 16,95 Euro. Alle Infos zu MagentaSport und den Angeboten bekommt Ihr auf der Seite des Senders.

Das Programm von MagentaTV kann man über die MagentaSport-App auf seinem Smart-TV, Tablet oder Smartphone abspielen. Die App für Euer Apple- oder Android-Gerät gibt es hier. Solltet Ihr keinen Smart-TV haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten für Euch, die 3. Liga dennoch auf Euren TV zu bringen. Viele verschiedene Optionen werden hier erklärt.

In der @3_liga sind ab dem 20. Spieltag fünf Wechsel für jede Mannschaft pro Spiel möglich. Das DFB-Präsidium hat dem entsprechenden Antrag des Drittligaausschusses zugestimmt, die Regelung ist damit offiziell und greift ab Beginn der Rückrunde (22.01).https://t.co/vY5p2wA8w4 pic.twitter.com/zVRyjZ9lvg — VfB Lübeck (@vfbluebeck) January 11, 2021

VfB Lübeck gegen Hansa Rostock heute: Die 3. Liga im LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem! Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Bild immer auf Höhe des Geschehens. Schaut doch mal rein!

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen

Am Spieltag findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle etwa eine Stunde vor Anpfiff. Setzt also am besten einen Bookmark und schaut am Spieltag wieder vorbei!