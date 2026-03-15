Am heutigen Sonntag (15. März) treffen in der letzten Partie des 26. Spieltags der VfB Stuttgart und RB Leipzig aufeinander. Ab 19.30 Uhr rollt in der MHP-Arena der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB heute live bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Stuttgart vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?

Die Sonntagsspiele in der Bundesliga werden vollumfänglich von DAZN übertragen. Um 18.45 Uhr geht es los mit den Vorberichten, dieses Team wird aus Stuttgart für Euch berichten:

Moderatorin: Christina Rann

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sami Khedira

Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Für die Bundesliga auf DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das Paket DAZN Unlimited bringt Euch ans Ziel.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Bundesliga: News über den VfB Stuttgart und RB Leipzig

Die Gastgeber wollen nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Porto in der Europa League wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Innerhalb von sieben Minuten kassierten die Schwaben zwei Treffer, den Rückstand konnte der VfB nicht mehr drehen - und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand.

RBL auf der anderen Seite hat in dieser Saison gar nicht erst an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen und konzentriert sich nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal komplett auf die Liga. Dort konnte Leipzig nach zwei Siegen in Folge den fünften Tabellenrang ergattern.

Das Hinspiel entschieden die Sachsen deutlich für sich. Mit 3:1 fegten sie Stuttgart vom Feld.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links