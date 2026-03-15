Am heutigen Sonntag (15. März) treffen in der letzten Partie des 26. Spieltags der VfB Stuttgart und RB Leipzig aufeinander. Ab 19.30 Uhr rollt in der MHP-Arena der Ball.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
VfB heute live bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Stuttgart vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?
Die Sonntagsspiele in der Bundesliga werden vollumfänglich von DAZN übertragen. Um 18.45 Uhr geht es los mit den Vorberichten, dieses Team wird aus Stuttgart für Euch berichten:
- Moderatorin: Christina Rann
- Kommentator: Max Siebald
- Experte: Sami Khedira
- Reporterin: Ann-Sophie Kimmel
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Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen RB Leipzig
VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Aufstellungen
Bundesliga: News über den VfB Stuttgart und RB Leipzig
Die Gastgeber wollen nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Porto in der Europa League wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Innerhalb von sieben Minuten kassierten die Schwaben zwei Treffer, den Rückstand konnte der VfB nicht mehr drehen - und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand.
RBL auf der anderen Seite hat in dieser Saison gar nicht erst an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen und konzentriert sich nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal komplett auf die Liga. Dort konnte Leipzig nach zwei Siegen in Folge den fünften Tabellenrang ergattern.
Das Hinspiel entschieden die Sachsen deutlich für sich. Mit 3:1 fegten sie Stuttgart vom Feld.