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VfB heute live bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Stuttgart vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?

Zum Abschluss des 26. Spieltags in der Bundesliga geht es heute zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig rund. Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag (15. März) treffen in der letzten Partie des 26. Spieltags der VfB Stuttgart und RB Leipzig aufeinander. Ab 19.30 Uhr rollt in der MHP-Arena der Ball.

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GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB heute live bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Stuttgart vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?

Die Sonntagsspiele in der Bundesliga werden vollumfänglich von DAZN übertragen. Um 18.45 Uhr geht es los mit den Vorberichten, dieses Team wird aus Stuttgart für Euch berichten:

  • Moderatorin: Christina Rann 
  • Kommentator: Max Siebald 
  • Experte: Sami Khedira 
  • Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Für die Bundesliga auf DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das Paket DAZN Unlimited bringt  Euch ans Ziel.

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Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

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VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
33
Alexander Nübel
7
Maximilian Mittelstädt
24
J. Chabot
22
L. Assignon
14
L. Jaquez
18
J. Leweling
16
A. Karazor
6
A. Stiller
10
Chris Führich
26
D. Undav
9
E. Demirovic
26
M. Vandevoordt
22
D. Raum
23
C. Lukeba
4
W. Orban
17
R. Baku
13
N. Seiwald
14
C. Baumgartner
10
B. Gruda
49
Y. Diomande
7
A. Nusa
40
R. Cruz

4-3-3

RBLAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Bundesliga: News über den VfB Stuttgart und RB Leipzig

Die Gastgeber wollen nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Porto in der Europa League wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Innerhalb von sieben Minuten kassierten die Schwaben zwei Treffer, den Rückstand konnte der VfB nicht mehr drehen - und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. 

RBL auf der anderen Seite hat in dieser Saison gar nicht erst an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen und konzentriert sich nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal komplett auf die Liga. Dort konnte Leipzig nach zwei Siegen in Folge den fünften Tabellenrang ergattern.

Das Hinspiel entschieden die Sachsen deutlich für sich. Mit 3:1 fegten sie Stuttgart vom Feld. 

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

RBL

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

14

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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