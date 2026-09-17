Verletzung zur Unzeit: Jürgen Klopp hätte Pechvogel zu "100 Prozent" nominiert

In seinem XXL-Aufgebot muss Jürgen Klopp unter anderem auf Assan Ouedrago von RB Leipzig verzichten. Mit der Verletzung des Mittelfeldspielers haderte Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag ganz besonders. Der 20-Jährige wäre "zu 100 Prozent dabei gewesen, weil er ein außergewöhnliches Talent ist", betonte Klopp und ergänzte, dass er sich bereits auf dessen Rückkehr freue.

Ouedraogo hatte sich am Wochenende beim 5:0-Sieg der Sachsen über den HSV bei einem Zweikampf schwer an der rechten Schulter verletzt und muss sich deshalb einer Operation unterziehen, da Untersuchungen eine erneute Kapselverletzung ergaben. Bereits im August hatte besagte Schulter Probleme gemacht. Auf den Platz kann Ouedraogo wohl erst im neuen Jahr zurückkehren.

Dabei hatte Ouedraogo erst wenige Tage vor dem Leipziger Kantersieg, in der Champions League gegen Como 1907, sein Comeback gefeiert. "Assan hat in den letzten Jahren so viel Pech mit Verletzungen gehabt und sich trotzdem immer wieder zurückgekämpft. Umso härter ist es, dass er jetzt erneut einen Rückschlag verkraften muss", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir wissen, wie viel Arbeit, Wille und Leidenschaft Assan in seine Rückkehr investiert hat. Wir stehen als Klub geschlossen hinter ihm, werden ihn auf seinem Weg begleiten und alles dafür tun, dass er noch stärker zurückkommt. Wir geben ihm jetzt die Zeit und die volle Unterstützung, die er dafür braucht."

Unter welchen Verletzungen litt Assan Ouedraogo schon?

Es ist bei weitem nicht der erste Rückschlag in Ouedraogos noch junger Karriere. Wegen einer Sehnenverletzung im linken Knie hatte er bereits Anfang des Jahres mehrere Monate aussetzen müssen. Auch zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt. Im Jahr davor, nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach Leipzig, setzte ihn eine Knie- und Oberschenkelverletzung monatelang außer Gefecht. Für die Bullen stehen über zwei Jahre nach seinem Wechsel erst 27 Einsätze zu Buche.

Umso überraschender war es, dass Ouedraogo bei der WM in den Kader von Julian Nagelsmann nachgerückt war. Der Vorgänger von Klopp nominierte den Zentrumsspieler für den verletzten Flügelspieler Lennart Karl nach, setzte ihn letztlich in vier Spielen aber nicht ein. Unter anderem bekam er bei der verspäteten Einladung den Vorzug vor Said El Mala vom 1. FC Köln, der von Klopp für dessen 44 Mann starken Doppel-Kader berücksichtigt wurde.