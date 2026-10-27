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Italien Serie A
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Venezia gegen Inter in der Serie A: Alles Wissenswerte im Vorbericht

AC Mailand - Inter Mailand
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Venedig
M. Thuram

Venezia gegen Inter: Vorschau auf das Serie-A-Spiel

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Pierluigi Penzo

Inter beweist Comeback-Qualitäten und hat gute Chancen auf die Titelverteidigung

Inter reist nach einem späten Sieg gegen Fiorentina mit Rückenwind ins Stadio Pierluigi Penzo zum Schlusslicht Venezia. Der polnische Mittelfeldspieler Zielinski verwandelte in der 97. Minute einen Elfmeter zum Sieg gegen Fiorentina. Marcus Thuram hatte zuvor den Ausgleich erzielt und anschließend den Elfmeter herausgeholt. Damit unterstrich er, wie wichtig er für Inter in Abwesenheit von Kapitän und Schlüsselspieler Lautaro Martinez geworden ist. Inter hat sieben seiner acht Spiele in der Serie A gewonnen, Lazio weist einen identischen Start auf. Bei vier seiner sieben Siege geriet Inter zunächst in Rückstand. Das zeigt, dass die Mannschaft mit Rückschlägen umgehen und in Spiele zurückfinden kann.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

Venezia bereitet sich auf die schwerste Prüfung in Italien vor

Der 1:0-Sieg gegen Napoli erwies sich für Schlusslicht Venezia als trügerischer Hoffnungsschimmer: Danach folgte eine 0:1-Niederlage gegen Genoa. Damit steht die Mannschaft mit nur drei von 24 möglichen Punkten weiter am Tabellenende. Der von Sevilla verpflichtete nigerianische Stürmer Akor Adams war für Venezia einer der wenigen Lichtblicke. Soll die Mannschaft aus dieser Partie etwas mitnehmen, braucht sie wohl eine starke Leistung des 26-Jährigen.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken

  • Inter hat alle fünf Duelle mit Venezia bei einem Gesamttorverhältnis von 11:2 gewonnen.
  • Inter erzielt in dieser Saison durchschnittlich 2,9 Tore pro Serie-A-Spiel.
  • Venezia blieb in vier seiner acht Ligaspiele in dieser Saison ohne Tor.

Personal und voraussichtliche Aufstellungen

Venedig vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Venedig crest
Venedig
VEN
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Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautKike PérezKike PérezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
Venedig

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola muss verletzungsbedingt auf Bartol Franjic, Andrea Adorante und Marin Sverko verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Filip Stankovic im Tor. Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut und Ridgeciano Haps bilden die Defensive. Im Mittelfeld werden Kike Perez, Simon Sohm und Toma Basic erwartet, während Akor Adams und John Yeboah den Angriff anführen.

Cristian Chivu muss weiterhin zahlreiche Verletzungsausfälle verkraften: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard und Curtis Jones stehen allesamt nicht zur Verfügung. Trotz dieser Ausfälle ist Inters voraussichtliche Startelf stark besetzt: Ivan Provedel steht im Tor, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji und Yann Aurel Bisseck spielen in der Abwehr. Das Mittelfeld bilden Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu und Carlos Augusto, im Angriff stürmt Marcus Thuram an der Seite von Francesco Pio Esposito.

Form

VEN

VEN - Form

LAZ
N0-2
RAP
S1-0
ATA
N3-1
NAP
S1-0
GEN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
INT

INT - Form

PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Venezia geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor sie in der Serie A mit 0:1 gegen Genoa. In der Woche davor hatte Venezia einen denkwürdigen 1:0-Sieg gegen Napoli gefeiert. Dieses Ergebnis zeigte, dass die Mannschaft jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten kann.

Inter reist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Dabei traf die Mannschaft neunmal und kassierte acht Gegentore. Das jüngste Ergebnis war der 2:1-Sieg nach Rückstand gegen Fiorentina, der auf einen 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk folgte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 gegen Club Brugge im Europapokal. In der Serie A hat Inter seine letzten drei Spiele in Folge gewonnen.

Direkter Vergleich

Head to Head

VenedigUnentschiedenInter Mailand
0
0
5
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
Venedig badge
Venedig
VEN
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 3. Dezember 2025 in der Coppa Italia statt. Inter gewann zu Hause mit 5:1. Davor empfing Venezia Inter im Januar 2025 in der Serie A, wobei Inter im Penzo mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Inter viermal und Venezia einmal. Der einzige Sieg der Heimmannschaft gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Rapid Wien, also nicht in einem Pflichtspiel. Inters Überlegenheit in diesem Vergleich ist deutlich.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
5
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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