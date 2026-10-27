Venezia gegen Inter: Vorschau auf das Serie-A-Spiel

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Inter beweist Comeback-Qualitäten und hat gute Chancen auf die Titelverteidigung

Inter reist nach einem späten Sieg gegen Fiorentina mit Rückenwind ins Stadio Pierluigi Penzo zum Schlusslicht Venezia. Der polnische Mittelfeldspieler Zielinski verwandelte in der 97. Minute einen Elfmeter zum Sieg gegen Fiorentina. Marcus Thuram hatte zuvor den Ausgleich erzielt und anschließend den Elfmeter herausgeholt. Damit unterstrich er, wie wichtig er für Inter in Abwesenheit von Kapitän und Schlüsselspieler Lautaro Martinez geworden ist. Inter hat sieben seiner acht Spiele in der Serie A gewonnen, Lazio weist einen identischen Start auf. Bei vier seiner sieben Siege geriet Inter zunächst in Rückstand. Das zeigt, dass die Mannschaft mit Rückschlägen umgehen und in Spiele zurückfinden kann.

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Venezia bereitet sich auf die schwerste Prüfung in Italien vor

Der 1:0-Sieg gegen Napoli erwies sich für Schlusslicht Venezia als trügerischer Hoffnungsschimmer: Danach folgte eine 0:1-Niederlage gegen Genoa. Damit steht die Mannschaft mit nur drei von 24 möglichen Punkten weiter am Tabellenende. Der von Sevilla verpflichtete nigerianische Stürmer Akor Adams war für Venezia einer der wenigen Lichtblicke. Soll die Mannschaft aus dieser Partie etwas mitnehmen, braucht sie wohl eine starke Leistung des 26-Jährigen.

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Wichtige Statistiken

Inter hat alle fünf Duelle mit Venezia bei einem Gesamttorverhältnis von 11:2 gewonnen.

Inter erzielt in dieser Saison durchschnittlich 2,9 Tore pro Serie-A-Spiel.

Venezia blieb in vier seiner acht Ligaspiele in dieser Saison ohne Tor.

Personal und voraussichtliche Aufstellungen

Davide Nicola muss verletzungsbedingt auf Bartol Franjic, Andrea Adorante und Marin Sverko verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Filip Stankovic im Tor. Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut und Ridgeciano Haps bilden die Defensive. Im Mittelfeld werden Kike Perez, Simon Sohm und Toma Basic erwartet, während Akor Adams und John Yeboah den Angriff anführen.

Cristian Chivu muss weiterhin zahlreiche Verletzungsausfälle verkraften: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard und Curtis Jones stehen allesamt nicht zur Verfügung. Trotz dieser Ausfälle ist Inters voraussichtliche Startelf stark besetzt: Ivan Provedel steht im Tor, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji und Yann Aurel Bisseck spielen in der Abwehr. Das Mittelfeld bilden Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu und Carlos Augusto, im Angriff stürmt Marcus Thuram an der Seite von Francesco Pio Esposito.

Form

Venezia geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor sie in der Serie A mit 0:1 gegen Genoa. In der Woche davor hatte Venezia einen denkwürdigen 1:0-Sieg gegen Napoli gefeiert. Dieses Ergebnis zeigte, dass die Mannschaft jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten kann.

Inter reist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Dabei traf die Mannschaft neunmal und kassierte acht Gegentore. Das jüngste Ergebnis war der 2:1-Sieg nach Rückstand gegen Fiorentina, der auf einen 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk folgte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 gegen Club Brugge im Europapokal. In der Serie A hat Inter seine letzten drei Spiele in Folge gewonnen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 3. Dezember 2025 in der Coppa Italia statt. Inter gewann zu Hause mit 5:1. Davor empfing Venezia Inter im Januar 2025 in der Serie A, wobei Inter im Penzo mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Inter viermal und Venezia einmal. Der einzige Sieg der Heimmannschaft gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Rapid Wien, also nicht in einem Pflichtspiel. Inters Überlegenheit in diesem Vergleich ist deutlich.