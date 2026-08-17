Unter Julian Nagelsmann noch außen vor: DFB-Star hofft auf neue Chance unter Jürgen Klopp

Am Rande der 7:0-Testspiel-Gala seines Klubs FC Brentford gegen Eintracht Frankfurt am Samstag unterstrich der 24-jährige Offensivspieler seine Ambitionen, sich endlich bei der deutschen Nationalmannschaft festspielen zu wollen.

"Ja klar. Ich denke, die Karten sind neu gemischt. Jeder will sich zeigen, und natürlich will ich da wieder angreifen", meinte Schade, als er auf einen möglichen Neuanfang unter Neu-Bundestrainer Klopp angesprochen wurde.

Gegen die SGE war Schade zuvor mit zwei Toren und zwei Assists der überragende Akteur. Für seinen ersten Treffer brauchte er dabei gerade einmal zwei Minuten - nach einem Fehler in der Frankfurter Defensive schob der pfeilschnelle Angreifer zum frühen 1:0 ein. Die Tore von Igor Thiago und Keane Lewis-Potter bereitete Schade vor, ehe er mit dem 7:0 den Schlusspunkt erneut selbst setzte.

"Ich bin natürlich zufrieden. Ich hätte zwar gerne drei Tore gemacht, wenn man zwei schon erzielt hat, doch das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Aber: Der Fokus liegt auf der ganzen Mannschaft, und da bin ich sehr glücklich mit der ganzen Teamleistung", meinte der 24-Jährige nach dem Abpfiff.

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Kevin Schade verpasst Teilnahme an der WM 2026

Schade war nach guten Leistungen in der vergangenen Saison für Brentford - in 35 Premier-League-Spielen gelangen ihm acht Tore und vier Assists - als heißer Kandidat auf eine Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko gehandelt worden, letztlich entschied sich Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann aber gegen eine Nominierung.

Rund um die Nominierung erklärte Nagelsmann, Schade hätte eine Chance auf dem WM-Kader, am Ende würde die Entscheidung aber knapp werden zwischen dem 24-Jährigen, Karim Adeyemi und Maximilian Beier (beide BVB). Nur letzterer schaffte den Sprung in den Turnierkader.

Sein erstes Länderspiel hatte der Schade bereits 2023 unter Hansi Flick absolviert, insgesamt steht er mittlerweile bei fünf Einsätzen (eine Vorlage) im DFB-Trikot. Zuletzt stand in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg im November 2025 für Deutschland auf dem Platz.