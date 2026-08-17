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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Christian Guinin

Unter Julian Nagelsmann noch außen vor: DFB-Star hofft auf neue Chance unter Jürgen Klopp

Weltmeisterschaft
K. Schade
Jürgen Klopp
J. Nagelsmann
Deutschland
Brentford
UEFA Nations League A
Premier League
Niederlande - Deutschland

Bei der WM 2026 schafft es Kevin Schade nicht ins Aufgebot des DFB-Teams. Unter Bundestrainer Jürgen Klopp will er sich nun neu beweisen.

Am Rande der 7:0-Testspiel-Gala seines Klubs FC Brentford gegen Eintracht Frankfurt am Samstag unterstrich der 24-jährige Offensivspieler seine Ambitionen, sich endlich bei der deutschen Nationalmannschaft festspielen zu wollen.

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"Ja klar. Ich denke, die Karten sind neu gemischt. Jeder will sich zeigen, und natürlich will ich da wieder angreifen", meinte Schade, als er auf einen möglichen Neuanfang unter Neu-Bundestrainer Klopp angesprochen wurde.

Gegen die SGE war Schade zuvor mit zwei Toren und zwei Assists der überragende Akteur. Für seinen ersten Treffer brauchte er dabei gerade einmal zwei Minuten - nach einem Fehler in der Frankfurter Defensive schob der pfeilschnelle Angreifer zum frühen 1:0 ein. Die Tore von Igor Thiago und Keane Lewis-Potter bereitete Schade vor, ehe er mit dem 7:0 den Schlusspunkt erneut selbst setzte.

"Ich bin natürlich zufrieden. Ich hätte zwar gerne drei Tore gemacht, wenn man zwei schon erzielt hat, doch das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Aber: Der Fokus liegt auf der ganzen Mannschaft, und da bin ich sehr glücklich mit der ganzen Teamleistung", meinte der 24-Jährige nach dem Abpfiff.

Kevin Schade BrentfordGetty Images

Kevin Schade verpasst Teilnahme an der WM 2026

Schade war nach guten Leistungen in der vergangenen Saison für Brentford - in 35 Premier-League-Spielen gelangen ihm acht Tore und vier Assists - als heißer Kandidat auf eine Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko gehandelt worden, letztlich entschied sich Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann aber gegen eine Nominierung.

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Rund um die Nominierung erklärte Nagelsmann, Schade hätte eine Chance auf dem WM-Kader, am Ende würde die Entscheidung aber knapp werden zwischen dem 24-Jährigen, Karim Adeyemi und Maximilian Beier (beide BVB). Nur letzterer schaffte den Sprung in den Turnierkader.

Sein erstes Länderspiel hatte der Schade bereits 2023 unter Hansi Flick absolviert, insgesamt steht er mittlerweile bei fünf Einsätzen (eine Vorlage) im DFB-Trikot. Zuletzt stand in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg im November 2025 für Deutschland auf dem Platz.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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