Unter diesen Umständen sollte der FC Bayern München Michael Olise verkaufen!

Der FC Bayern sollte mit Michael Olise keinesfalls verlängern und sollte ihn eigentlich direkt verkaufen - unter bestimmten Voraussetzungen!

Nachdem zunächst die L'Equipe berichtet hatte, dass Olise noch in diesem Sommer gerne von München gen Madrid wechseln würde, schreibt nun auch die Bild von einem bei Olises französischen Nationalmannschaftskollegen hinterlegten Interesse, künftig für Real zaubern zu wollen. Gleichzeitig heißt es dort aber auch, die Bayern würden gerne mit Olise verlängern.

Gespräche zwischen Spieler und Verein sollen schon bald anstehen. Dann wird sich wohl auch entscheiden, in welche Richtung es für beide Seiten weitergehen wird. Beim Rekordmeister ist man aktuell noch entspannt - doch was, wenn Olise auch bei den FCB-Bossen seinen Wechselwunsch hinterlegen wird?

Neuer Vertrag trotz Wechselwunsch: Der FC Bayern München hat keinerlei Zeitdruck

Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2029, von daher bestünde bei einem verbrieften Abschiedswunsch keine Notwendigkeit, den Kontrakt zu deutlich erhöhten Bezügen zu verlängern - schließlich hätte man ein Jahr später höchstwahrscheinlich das gleiche Theater wieder, mit dem Nebeneffekt, einige Millionen mehr Gehalt als nötig bezahlt zu haben, falls der Franzose eben 2027 nach Madrid gehen sollte.

Vermutlich würde man auch nie mehr eine höhere Ablöse bekommen für Olise als genau jetzt! Der Vertrag läuft noch lange genug und Olise ist aktuell begehrt wie nie. Bayerns Verhandlungsposition in dieser Saison ist so stark, dass sogar der fast schon obszöne Ablöserekord von 222 Millionen Euro, der einst beim Wechsel von Neymar von Barcelona zu PSG fällig wurde, fallen könnte.

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Michael Olise: Neuer Vertrag nur mit einer Ausstiegsklausel?

Diese Ablösesumme würde bei einer längeren Vertragslaufzeit mitnichten höher werden – im Gegenteil. Verlängert Olise jetzt in München, ist stark davon auszugehen, dass er sich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankern lassen würde - die er aktuell nicht hat.

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich die Thematik Olise in eine ähnliche Richtung wie bei Franck Ribery entwickeln könnte, der für damalige Verhältnisse ebenfalls für eine Rekordablöse gen Madrid hätte wechseln können, dann aber doch "fünf Jahre mehr gemacht" hat und schließlich zur Legende bei Bayern München wurde. Aber die Zeiten sind mittlerweile andere und Olise ist eben nicht Ribery.

Olise ist ganz sicher einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte und natürlich wünscht sich jeder Fan, dass er so lange wie möglich bei Bayern bleibt. Aber wenn er wirklich unbedingt wegwill und wenn er das auch auch klar so beim Treffen mit den Verantwortlichen kommuniziert, dann sollte Bayern die Bemühungen einstellen, seinen Vertrag doch noch zu verlängern und ihn stattdessen für eine Rekordsumme direkt an Real Madrid verkaufen!