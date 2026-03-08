Am heutigen Sonntag, 8. März, wird der 25. Spieltag der Bundesliga mit der Partie zwischen Union Berlin und Werder Bremen abgeschlossen. Angepfiffen wird das Spiel im Stadion an der Alten Försterei um 17.30 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Union Berlin vs. Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?
|DAZN
|Hier ansehen
Union Berlin vs. Werder Bremen ist heute ausschließlich live beim DAZN zu sehen - wie alle Sonntagsspiele der Bundesliga in diesem Jahr. Die Übertragung im Livestream und dem linearen TV-Sender DAZN 1 mit Kommentator Marco Hagemann, Experte Bastian Schweinsteiger und Reporter Benni Zander beginnt um 17 Uhr.
Voraussetzung, um das Spiel live bei DAZN verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst.
Anstoßzeit Union Berlin gegen Werder Bremen
Union Berlin vs. Werder Bremen: Aufstellungen
News über Union Berlin
Die Eisernen stecken nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag wieder mitten im Abstiegskampf. Mit 28 Punkten lagen sie vor diesem Spieltag zwar sechs Zähler vor dem Relegationsplatz - den Bremen belegte -, der Trend spricht aber nicht für das Team von Trainer Steffen Baumgart. In diesem Jahr gewann es von acht Spielen nur eines."Uns ist bewusst, dass wir deutlich besseren Fußball spielen und eine ganz andere Intensität auf den Platz bringen können als zuletzt. Bremen reist mit einem befreienden Heimsieg nach Berlin, war aber ohnehin immer ein Team, das sich viele Chancen herausspielt. Dem müssen wir von Beginn an mit voller Konzentration begegnen“, sagte Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie.
News über Werder Bremen
Die Hanseaten feierten unter ihrem neuen Trainer Daniel Thioune am letzten Spieltag einen wichtigen Heimsieg gegen Schlusslicht Heidenheim, durch den sie die direkten Abstiegsplätze verließen. Davor war die mickrige Bilanz in diesem Jahr zwei Punkte."Bremen agiert ein stückweit wie Heidenheim. Sie haben eine sehr physische Herangehensweise. Zudem kommen sie über das Tempo, weshalb erneut die Restverteidigung wichtig sein wird - gerade in den Umschaltsituationen", meinte Thioune.