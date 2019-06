Ukraine vs. Serbien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

Die EM-Quali geht in die nächste Runde: Ukraine empfängt Serbien in der Gruppe B. Hier erfahrt Ihr, ob und wie die Partie im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der Gruppe B der EM-Qualifikation trifft auf . Anstoß der Partie ist am Freitag, den 7. Juni um 20.45 Uhr in der Arena Lwiw.

Die Ukraine startete mit einem 0:0-Remis gegen sowie einem 2:1-Auswärtserfolg über in die EM-Qualifikation und führt damit aktuell die Gruppe B als Tabellenerster an. Serbien absolvierte derweil erst eine Partie: Beim Auftaktspiel in Portugal holte das Team von Mladen Krstajic einen Punkt (1:1).

In diesem Artikel liefern wir Euch sämtliche Informationen rund um die Übertragung der Partie zwischen der Ukraine und Serbien und erklären Euch, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM läuft. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

Ukraine vs. Serbien: Das Duell im Überblick

Duell Ukraine - Serbien Datum 7. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Arena Lwiw, Lwiw (Ukraine) Kapazität 34.915 Plätze

Ukraine vs. Serbien live im TV sehen: Geht das?

Zunächst das Wichtigste vorweg: Das EM-Quali-Spiel zwischen der Ukraine und Serbien wird in leider nicht im frei empfangbaren TV übertragen.

Grund dafür ist, dass sich weder Free-TV-Sender noch Bezahlsender die Rechte gesichert haben - somit sind ARD, ZDF, Sky, Sport1 und Eurosport am heutigen Freitagabend nicht mit von der Partie.

Dennoch könnt Ihr deim Kräftemessen zwischen der Ukraine und Serbien live dabei sein - und zwar per LIVE-STREAM beim Streaminganbieter DAZN.

Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Ukraine gegen Serbien im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Da die Begegnung zwischen Ukraine und Serbien nicht im TV ausgestrahlt wird, muss man auf eine Alternative zurückgreifen, um live dabei zu sein. Diese Alternative nennt sich DAZN.

Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt das Spiel live und in voller Länge via LIVE-STREAM. Abgesehen von den Partien mit deutscher Beteiligung hat DAZN sämtlich EM-Qualifikationsspiele im Programm.

Die Übertragung auf DAZN beginnt wenige Minuten vor dem Anstoß, welcher auf 20.45 Uhr angesetzt ist. Schaltet also pünktlich ein, um nichts vom Spielgeschehen in Lwiw zu verpassen.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo.

Ukraine vs. Serbien: Die EM-Qualifikation live auf DAZN sehen

Abgesehen von der Begegnung zwischen der Ukraine und Serbien sowie zahlreichen weiteren Spielen der EM-Qualifikation hat das Streamingportal unter anderem auch die , , , und die im Angebot.

Sobald Ihr Euch für den kostenlosen Probemonat registriert habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS entweder klassisch auf dem Browser eines Computers/Laptops ansehen, oder Ihr holt Euch die kostenlose DAZN-App für Euer mobiles Gerät im jeweiligen Store:

Ukraine vs. Serbien: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Begegnung zwischen der Ukraine und Serbien im LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem: Kurz nach Abpfiff stellt der Streamingdienst DAZN die Höhepunkte der Partie zur Verfügung.

Dort könnt Ihr Euch also die Highlights des Spiels zu Gemüte führen.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

