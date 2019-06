U21, Deutschland vs. Dänemark: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der U21-Europameisterschaft

Turnierauftakt für die deutsche U21 bei der EM in Italien. Wir verraten, wie die Begegnung gegen Dänemarks U21 heute live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Es ist soweit: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt die Europameisterschaft 2019 in mit dem Spiel gegen . Dieses wird am Montagabend (17. Juni) um 21 Uhr in Udine angepfiffen.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz spielt in der Gruppenphase auch noch gegen und Österreich, die Begegnung gegen Dänemark ist aber zunächst der Gradmesser, über welchen man einen gelungenen Turniereinstand feiern will.

geht als Titelverteidiger ins Turnier, denn vor zwei Jahren gewann man bei der Europameisterschaft in das Endspiel gegen mit 1:0.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Goal verrät Euch alles rund um die erste Begegnung des DFB-Teams bei der . Wir liefern alles zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung und sagen Euch, wie die Mannschaften auflaufen.

Deutschland vs. Dänemark: Die U21-EM auf einen Blick

Duell Deutschland U21 vs. Dänemark U21 Datum Montag, 17. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Stadio Friuli, Udine (Italien) Zuschauer 25.132 Plätze

U21, Deutschland vs. Dänemark: Das EM-Gruppenspiel heute live im Free-TV sehen

Die U21-Europameisterschaft ist in der Sommerpause ein Event, das sich die Fans in Deutschland im Fernsehen anschauen können. Das liegt daran, dass unter anderem Deutschland vs. Dänemark heute live im TV übertragen wird.

Das Turnier ist ein wichtiger Bestandteil im deutschen Fernsehen, schließlich haben gleich mehrere Sender die Rechte an dem Großereignis. Sport1 zeigt / überträgt dabei alle Gruppenspiele des Turniers ohne deutsche Beteiligung live im TV.

Das Team von Stefan Kuntz wird derweil von der ARD und vom ZDF begleitet, denn alle deutschen Spiele laufen in voller Länge live auf einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Deutschland vs. Dänemark wird am Montagabend vom ersten deutschen Fernsehen übertragen.

Um 20.15 Uhr meldet sich der Sender live aus Udine, wo die Begegnung dann ab 21 Uhr läuft. Kleiner Tipp am Rande: Ab 17.15 Uhr zeigt die ARD auch schon das WM-Spiel der DFB-Frauen gegen Südafrika.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Kann man die U21-EM live bei Sky schauen?

Sky ist ein wichtiger Name, der in der Übertragung von Sport live im TV nicht fehlen darf. Für die U21-Europameisterschaft in Italien fehlen dem Pay-TV-Sender allerdings die Rechte, sodass Deutschland vs. Dänemark dort heute nicht live gezeigt wird.

Wir wissen nun also, dass die U21-EM live im Free-TV läuft - aber was, wenn Ihr einmal nicht am TV-Bildschirm sitzt, wenn zeitgleich eine Begegnung läuft? Dann könnt Ihr immer noch einen LIVE-STREAM bedienen, zu welchem es im nächsten Abschnitt alle Infos gibt.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Die Begegnung heute im LIVE-STREAM sehen

Treffen die U21-Teams von Deutschland und Dänemark am Montagabend aufeinander, dann könnt Ihr im LIVE-STREAM mit von der Partie sein.

Wie bereits erwähnt, wird das Spiel live im TV in der ARD übertragen, sodass die Begegnung dort auch live im Stream übertragen wird. Mit diesem Link gelangt Ihr direkt zu Deutschland U21 vs. Dänemark U21.

Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der im deutschen Fernsehen, der einzige Unterschied ist das Endgerät, auf welchem Ihr die Partie in Udine am Montagabend live anschaut.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Die Mannschaftsaufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von den U21-Teams Deutschlands und Dänemarks gibt es gegen 20 Uhr an genau dieser Stelle.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Das sind die Kader der beiden Teams

Niels Frederiksen har netop udpeget de 23 spillere, der skal til EM #ForDanmark Joachim Andersen indgår ikke i den kommende testkamp mod , hvorfor Jonas Bager tager med til Kroatien i stedet #u21euro #nedtælling https://t.co/gVLeJY4DaO pic.twitter.com/oBySF9mpLB — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) 7. Juni 2019

U21, Deutschland vs. Dänemark: Die Übertragung auf einen Blick

U21, Deutschland vs. Dänemark heute im LIVE-TICKER verfolgen

Goal hat alle deutschen Spiele der U21-EM ebenfalls in einem LIVE-TICKER parat. Das bedeutet, dass Ihr damit eine lohnenswerte Alternative habt, solltet Ihr die Begegnung Deutschland vs. Dänemark heute nicht live im TV oder live im Stream anschauen können.

Hier verpasst Ihr demnach ebenfalls keine wichtige Szene, sei es ein Tor, eine Karte, eine Verletzung oder ähnliche Aktionen. Der große Vorteil ist zudem, dass das LIVE-TICKER-Angebot von Goal kostenlos ist. Hier geht's zunächst einmal zu der Seite, auf der Deutschland U21 vs. Dänemark U21 live im Ticker einläuft.

U21, Deutschland vs. Dänemark: Das letzte Duell

Bei der letzten Europameisterschaft in Polen trafen Deutschland und Dänemark ebenfalls aufeinander, seinerzeit auch in der Gruppenphase.

Der spätere Europameister siegte dabei souverän mit 3:0. Davie Selke, Nadim Amiri und Marc-Oliver Kempf trafen für Deutschland.