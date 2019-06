Wer zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Frauenfußball-WM 2019

Im dritten Gruppenspiel trifft Deutschland auf Südafrika. Goal erklärt Euch, wer die Frauenfußball-WM live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Das dritte Gruppenspiel bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 steht an. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Südafrika. Die Partie findet am Montagabend (17. Juni) um 18 Uhr im Stade de la Mosson in statt.

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Frauenfußball-WM in Frankreich den dritten Stern. Nach den Weltmeister-Titeln 2003 und 2007 wäre es der dritte Coup für die DFB-Frauen.

Während zu den Top-Mannschaften des Turniers zählt, werden Südafrika nur Außenseiterchancen zugeschrieben. Kein Wunder also, dass die deutsche Elf als Favorit in die Partie geht. Können Alex Popp, Giulia Gwinn und Co. auch das letzte Spiel gegen Südafrika erfolgreich gestalten und dem Titel einen weiteren Schritt näher kommen? Die Antwort gibt es am Montagabend ab 18 Uhr.

Südafrika vs. Deutschland - Wer gewinnt das letzte Gruppenspiel? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer die Partie der DFB-Frauen heute live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland? Das Spiel der Frauenfußball-WM in der Übersicht

Duell Südafrika vs. Deutschland Datum Montag, 17. Juni 2019 || 18 Uhr Ort Stade de la Mosson, Montpellier ( ) Zuschauer 32.939 Plätze

Wer zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland heute live im TV?

Endlich bekommt der Frauenfußball die gewünschte und berechtigte Aufmerksamkeit: Die Auftritte der DFB-Frauen locken zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme - so auch das letzte Gruppenspiel Südafrika vs. Deutschland. Doch wer zeigt / überträgt die Partie der deutschen Nationalmannschaft live im TV? Läuft die Partie im Free-TV? Bei der Frauenfußball-WM teilen sich die ARD, das ZDF und DAZN die Übertragungsrechte untereinander auf. Welche der drei Sender Südafrika vs. Deutschland zeigt, verraten wir Euch jetzt.

Die ARD zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland heute live im Free-TV

Die ARD ist wieder dran. Das Erste zeigt das letzte Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen Südafrika live und in voller Länge im Free-TV. Ohnehin hat sich die ARD die Übertragungsrechte an mindestens 13 Spielen der Frauen-WM gesichert. Bereits das erste Gruppenspiel des deutschen Teams zeigte die ARD live und frei empfangbar im TV.

Bereits ab 17.15 Uhr beginnt Das Erste mit der Vorberichterstattung zu Südafrika vs. Deutschland. Aus dem ARD-Studio in Köln begrüßen Euch Moderator Claus Lufen und WM-Expertin Nia Künzer, die selbst 2003 mit der DFB-Elf Weltmeister wurde und das entscheidende Golden Goal in der Verlängerung des Finales gegen erzielte.

Zurück in die Gegenwart: Pünktlich zum Anpfiff, der um 18 Uhr erfolgen wird, schaltet die ARD rüber nach Frankreich. Dort wird Euch Kommentatorin Stephanie Baczyk live aus Montpellier begrüßen und die 90 Minuten für Euch begleiten.

Zeigt / überträgt das ZDF Südafrika vs. Deutschland live im Free-TV?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte im TV untereinander aufgeteilt. Da die ARD am Montagabend die Übertragung der DFB-Frauen übernimmt, läuft Südafrika vs. Deutschland nicht live im ZDF.

Die nächste Partie, die live im ZDF übertragen wird, ist das Duell zwischen der Niederlande und Kanada am Donnerstagabend, 20. Juni, um 18 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM?

Es gibt allerdings noch weitere Alternativen zum TV-Programm der ARD: Südafrika vs. Deutschland wird nämlich zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS übertragen. Beide Streams stellen wir Euch in diesem Abschnitt der Reihe nach vor.

DAZN zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland im LIVE-STREAM

DAZN hat sich neben der ARD und dem ZDF die Übertragungsrechte zahlreicher Spiele der Frauenfußball-WM gesichert. Demnach zeigt DAZN auch Südafrika vs. Deutschland in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr weder im TV-Programm der ARD noch im DAZN-Stream im Internet eine Sekunde des spannenden letzten Gruppenspiels der DFB-Frauen.

Wie gewohnt beginnt der Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 18 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. DAZN liefert Euch alle relevanten Informationen rund um die Partie sowie die Mannschaftsaufstellungen beider Teams, damit Ihr bestens vorbereitet in die 90 Minuten gehen könnt. An den Mikrofonen begrüßen Euch Kommentator Flo Hauser und Expertin Nicole Rolser. Beide werden für Euch Südafrika vs. Deutschland begleiten.

Südafrika vs. Deutschland kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN - So geht's!

Falls Ihr noch kein DAZN-Abo besitzt, könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Südafrika vs. Deutschland sogar völlig kostenlos nutzen - besser geht es nicht. Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes sichern und schon genießt Ihr die komplette Programmvielfalt bei DAZN vier Wochen lang gratis - so auch die Frauenfußball-WM.

Südafrika vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM bei DAZN - Auf welchen Geräten kann ich DAZN nutzen?

Die ARD zeigt / überträgt Südafrika vs. Deutschland im LIVE-STREAM auf SPORTSCHAU.de

Ihr wollt das Duell zwischen Südafrika und Deutschland nicht im TV, sondern lieber unterwegs auf mobilen Geräten schauen? Dann hat die ARD genau das richtige Angebot für Euch: Das Erste zeigt Südafrika gegen die DFB-Frauen in voller Länge sowie frei empfangbar im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de. Schaut einfach mal vorbei! Dort findet Ihr sowohl den LIVE-STREAM zu Südafrika vs. Deutschland als auch zahlreiche weitere LIVE-STREAMS zur Frauenfußball-WM.

Es ist kein Abonnement erforderlich, um den LIVE-STREAM der ARD-Sportschau zu Südafrika vs. Deutschland nutzen zu können. Alle LIVE-STREAMS auf www.sportschau.de sind kostenlos. Ihr benötigt lediglich eine gute Internetverbindung sowie einen Internetbrowser. Die Übertragung im Stream beginnt ebenfalls um 17.15 Uhr - analog zur Übertragung im Free-TV.

