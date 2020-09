Neue Mannschaft in fünf Stunden: Tschechien muss wegen Corona Notmannschaft zusammentrommeln

Roman Hubnik hatte eigentlich ganz andere Pläne für den Montagabend. Der ehemalige Hertha-Profi wollte das Länderspiel seiner Tschechen gegen gemütlich von der Couch verfolgen, doch dann klingelte sein Telefon. Wenige Minuten später war der 36-Jährige Kapitän der Nationalmannschaft, aus der er schon 2016 zurückgetreten war. "In der Welt, in der wir heute leben, ist alles möglich", sagte der Abwehrspieler über sein unverhofftes Blitz-Comeback.

Hubniks Rückkehr war die Folge hektischer Stunden rund um das Andruv-Stadion. Tschechiens Verband hatte das Nations-League-Spiel in Olmütz schon abgesagt, weil zwei Personen aus dem Funktionsteam positiv auf Corona getestet worden waren. Doch die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestand auf der Austragung. Also musste am Sonntag in nur fünf Stunden einen komplett neuen Kader basteln.

Das Ergebnis: 21 der 23 Spieler im neuen Team haben noch nie ein Länderspiel bestritten. Neben Hubnik kann nur Stürmer Stanislav Tecl (30) bescheidene fünf Einsätze vorweisen. "Ich hätte mir noch vor wenigen Tagen niemals vorstellen können, hier zu sein. Es war schnell und überraschend, aber ich habe sofort zugesagt", berichtete Hubnik.

Der Routinier spielt inzwischen bei Sigma Olmütz, war also ohnehin in der Stadt. Damit war er nicht allein: Insgesamt stellt Sigma gleich sechs Akteure, niemand aus der neuen Mannschaft verdient sein Geld im Ausland. Zum Kader gehört auch der erst im Juli 17 Jahre alt gewordene Adam Karabec von , der zum jüngsten Spieler der tschechischen Länderspiel-Geschichte werden könnte.

Doch nicht nur die Spieler mussten komplett ausgetauscht werden, auch der gesamte Stab ist neu. Für Nationaltrainer Jaroslav Silhavy sprang kurzerhand David Holoubek ein, der eigentlich die U18 des Landes betreut. "Wir können uns über gar nichts mehr sicher sein. Aber die Spieler, die zum Einsatz kommen, werden um ein gutes Ergebnis kämpfen", versprach Holoubek vor dem Anstoß: "Auch wenn Schottland auf dem Papier der Favorit ist, werden wir nichts herschenken."

Die ursprünglich berufene Mannschaft war da längst auf dem Heimweg, Torhüter Jiri Pavlenka von Werder Bremen etwa kehrte umgehend nach zurück. "Nach Rücksprache mit dem Bremer Gesundheitsamt wird sich Pavlenka direkt nach seiner Rückkehr einem Corona-Test unterziehen. Einen weiteren wird er am Dienstag vornehmen", teilte Werder mit. Bis dahin werde der Schlussmann zur Vorsicht keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen haben.

💬 The experienced defender Roman Hubník about his surprising call-up to the national team four years after his last appearance.



