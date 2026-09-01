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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Andreas Königl

Transfer fast fix! Real Madrid gibt nächsten Spieler in Richtung Premier League ab

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César Palacios
G. Garcia

Manuel Angel ist nach Gonzalo Garcia und Cesar Palacios bereits der dritte Spieler in dieser Transferperiode, der Trainer Alvaro Arbeloa von Madrid nach London folgt.

Premier-League-Klub Fulham steht am Deadline Day wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Manuel Angel von Real Madrid. Dies berichten sowohl The Athletic als auch Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach sollen sich die beiden Klubs auf einen Transfer für den 22-Jährigen, der im Kader von Real Madrids Zweitvertretung Castilla steht, verständigt haben. Die Königlichen sichern sich demnach eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent und ein Matching-Right.

Angel weilt derweil schon beim Medizincheck in London, wo er wieder mit seinem einstigen Förderer Alvaro Arbeloa zusammenarbeiten wird. Der Spanier war es auch, der dem Mittelfeldmann in der vergangenen Saison zu seinem Profi-Debüt bei den Blancos verholfen hatte.

Angel ist damit der dritte Spieler nach Stürmer Gonzalo Garcia und Mittelfeldspieler Cesar Palacios, der seinem ehemaligen Trainer von Madrid nach London zum FC Fulham folgt.

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