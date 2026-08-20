Transfer-Doppelschlag? Galatasaray denkt wohl über zwei Stars des VfB Stuttgart nach

Wie das Portal fussballtransfers erfahren haben möchte, hat der türkische Rekordmeister auch auf Bilal El Khannouss ein Auge geworfen.

Der marokkanische Nationalspieler hatte in der vergangenen Spielzeit bei den Schwaben nach einer starken Hinrunde in der Rückrunde seinen Stammplatz verloren und war unter Trainer Sebastian Hoeneß im Anschluss nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen.

El Khannouss selbst soll das überhaupt nicht geschmeckt haben. Bereits Anfang Juli berichtete der kicker, dass der 22-jährige Offensivspieler Frust und Ungeduld über seine aktuelle Situation beim DFB-Pokalsieger von 2025 verspüre und deutlich mehr Spielzeit abbekommen wolle.

Während der Marokkaner sich einen Wechsel grundsätzlich vorstellen könne, zeigt sich der VfB Stuttgart in diesem Punkt wenig gesprächsbereit. Die Schwaben sollen keine Absichten hegen, El Khannouss nach nur einem Jahr bereits wieder abzugeben - lediglich bei einem außerordentlich hohen Angebot im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich könnte daran etwas ändern.

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Auch Ermedin Demirovic auf der Liste von Galatasaray

Als Preisschild für El Khannouss rief der VfB in der Vergangenheit stolze 65 Millionen auf, die Offerte von Galatasaray soll nach fussballtransfers-Infos weit darunter liegen. Der 22-Jährige schloss sich den Schwaben im vergangenen Sommer zunächst per Leihe von Leicester City an, ehe man Ende Mai die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro zog.

In seiner ersten Spielzeit beim VfB absolvierte er wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sieben Assists gab. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es offenbar nicht.

Zuvor war durchgesickert, dass sich Galatasaray auch mit Stuttgarts Stürmer Demirovic beschäftige. Auch hier hätten die Türken bereits ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben, der VfB habe jedoch umgehend abgelehnt.

Die Stuttgarter legten erst vor zwei Jahren 23 Millionen Euro für Demirovic hin, um den 28-Jährigen vom FC Augsburg loszueisen. Sein Marktwert dürfte seitdem kaum gesunken sein, schließlich steuerte er in der vergangenen Spielzeit 15 Tore und fünf Vorlagen in nur 37 Spielen bei.