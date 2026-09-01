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Hee-chan HwangGetty Images

Transfer-Coup am Deadline Day: FC Schalke 04 schnappt sich ehemaligen Premier-League-Stürmer

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H. Hwang
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Internationale Erfahrung als Soforthilfe: Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat kurz vor Transferschluss noch einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, kommt der südkoreanische Nationalspieler Hee-chan Hwang per Leihe von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Championship nach Gelsenkirchen. Nach dem Hamburger SV und RB Leipzig ist es für den 30-Jährigen die dritte Station in Deutschland.

"Mit Hwang erhöhen wir unsere Optionen für die Offensive. Er kann mehrere Positionen bekleiden, seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Ligen und als Nationalspieler sehen wir als großes Plus", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04.

Hwang steht noch bis 2028 bei den Wolves unter Vertrag. In den vergangenen fünf Jahren absolvierte er 150 Partien für den Premier-League-Absteiger, dabei erzielte er 27 Tore und gab zwölf Assists. Für Südkorea kommt er bislang auf 82 Länderspiele und 17 Treffer, bei der WM im Sommer spielte er beim Vorrundenaus nur eine Nebenrolle.

Die Bundesliga kennt der Südkoreaner aus Leipzig, die Saison 2018/19 verbrachte er zudem per Leihe beim damaligen Zweitligist HSV. "Schalke 04 hat mich in der vergangenen Saison beeindruckt. Ich habe mich jetzt intensiv mit ihrem Spielstil befasst und denke, dass ich gut ins Team passe. Ich kann es kaum erwarten, nun als Schalke-Spieler diese Atmosphäre in einer ausverkauften Arena zu erleben", sagte Hwang.

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