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VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

Transfer am Deadline Day! FC Barcelona schnappt sich Juwel vom VfB Stuttgart

Transfers
M. Catovic
VfB Stuttgart
Bundesliga
FC Barcelona
La Liga

Der FC Barcelona hat seine zweite Mannschaft mit dem deutschen U19-Nationalspieler Mirza Catovic verstärkt, der per Leihe vom VfB Stuttgart kommt.

Der FC Barcelona hat am Deadline Day auch seine zweite Mannschaft nochmals verstärkt und ist in der Bundesliga beim VfB Stuttgart fündig geworden. Mirza Catovic wechselt per Leihbasis von den Schwaben nach Katalonien, zudem soll es eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro geben.

Zuvor hatte der VfB den Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldspielers noch um ein Jahr bis 2029 verlängert. "Mirza ist in den vergangenen Jahren wichtige Schritte auf dem Weg vom Jugendspieler in Richtung Profifußball gegangen", erklärte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Nach der zurückliegenden Saison mit zahlreichen Einsätzen in der 3. Liga bietet sich nun die Möglichkeit, in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona weitere Erfahrungen zu sammeln."

Wenngleich der U19-Nationalspieler, der mit der deutschen Auswahl bei der U19-EM in diesem Sommer Vize-Europameister wurde, in Barcelona für das Atletic-Team eingeplant ist, darf er sich perspektivisch wohl auch unter Profi-Coach Hansi Flick beweisen.

Catovic wechselte 2022 zum VfB Stuttgart und durchlief dort sämtliche Jugendauswahlen von U16, U17 und U19. Seit seinem U21-Debüt 2024 sammelte er 45 Drittliga-Einsätze, erzielte zwei Tore und trug zweimal zum Klassenerhalt bei. 2026 gewann er zudem den DFB-Pokal der Junioren mit dem VfB-Nachwuchs.

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