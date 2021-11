Sonntagsspiel in der 3. Liga! Am heutigen Sonntag, 07. November, treffen der SV Wehen Wiesbaden und der FSV Zwickau aufeinander. Anstoß ist um 13 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden.

Kann Wiesbaden die Aufstiegsplätze in Angriff nehmen? Aktuell stehen die Hessen auf dem siebten Platz mit 21 Zählern - nur zwei Punkte fehlen zum Relegationsplatz. Wehen kann mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen Zwickau gehen, letzte Woche konnte man schließlich drei Punkte beim Auswärtsspiel in Braunschweig mitnehmen. Ganz oben in der Torjägerliste steht nach wie vor Gustaf Nilsson mit acht Saisontoren, der zuletzt allerdings verletzungsbedingt ausfiel.

Ein richtiger Torjäger fehlt in Zwickau noch, das momentan auf dem 15. Platz mit 16 Punkten steht. Jedoch haben die Zwickauer bisher auch erst 13 Partien bestritten, während andere Vereine wie Türgücü München schon 15 Ligaspiele hinter sich haben. Für den FSV gilt es, aus dem unteren Tabellendrittel zu verschwinden und mit einem Auswärtssieg das Tabellenmittelfeld ins Visier zu nehmen.

Wehen Wiesbaden empfängt den FSV Zwickau. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau: Wer überträgt die 3. Liga heute live im TV?

In der 3. Liga ist die Übertragung im Hinblick auf Free-TV immer unterschiedlich. So werden einige Partien auf den jeweiligen regionalen Sendern übertragen, andere hingegen nicht, dazu gehört auch das heutige Duell. Wo Ihr aber immer die Spiele in voller Länge sehen könnt, ist bei Magenta Sport.

Wehen Wiesbaden gegen den FSV Zwickau könnt Ihr ausschließlich bei Magenta Sport verfolgen. Telekom-Kunden erhalten hier ein reduziertes Abonnement für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,95 Euro im monatlichen Abo. Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau: Die Begegnung der 3. Liga in der Übersicht

Begegnung SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau Datum Sonntag, 07. November 2021 | 13 Uhr Stadion Brita-Arena, Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau: Wie kann man die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM zu verfolgen. Bei Magenta Sport werden im Internet ebenfalls alle Spiele der 3. Liga live gezeigt.

Dafür müsst Ihr Euch auf der Homepage von Magenta Sport einloggen und anschließend habt ihr Zugriff auf die Übertragung des Duells. Die Vertragskonditionen sind dabei die gleichen wie beim TV-Abonnement.

Zusätzlich wird die Partie in der Magenta Sport App gezeigt, die ganz einfach auf dem jeweiligen Endgerät heruntergeladen werden kann. Auch hier sind die Konditionen identisch und das Heimspiel der Wiesbadener wird im LIVE-STREAM übertragen.

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt, ein Abonnement bei Magenta Sport abzuschließen oder das Spiel lieber im LIVE-TICKER verfolgen wollt, seid Ihr hier genau richtig. Bei Goal erfahrt Ihr nämlich alles rund um das Sonntagsspiel im LIVE-TICKER. So verpasst Ihr auf keinen Fall, ob Wehen Wiesbaden die Aufstiegsplätze angreift oder sich Zwickau von den Abstiegsrängen entfernt.

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau heute live: Das sind die Aufstellungen beider Mannschaften

Aufstellung Wehen Wiesbaden:

16 Stritzel - 6 Fechner, 4 Mockenhaupt, 3 Gürleyen, 25 Kempe - 9 Goppel, 19 Jacobsen, 15 Stanic, 28 Lankford - 21 Hollerbach, 22 Thiel. - Trainer: Krannich

So starten wir in gegen den FSV Zwickau 🔴⚫️



Zunächst auf der Bank: Lyska, Brumme, Carstens, Stangl, Prokop, Rieble, Nilsson, Iredale, Farouk#svww #dasWvereint pic.twitter.com/FRG1UlmfM6 — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) November 7, 2021

Aufstellung Zwickau:

1 Brinkies - 31 Göbel, 14 Reinthaler, 25 Nkansah, 21 Schikora - 23 Hauptmann, 13 Könnecke, 6 Jansen, 20 Horn - 15 König, 28 Baumann. - Trainer: Enochs

SV Wehen Wiesbaden vs. FSV Zwickau live sehen: So wird die 3. Liga am Sonntag übertragen