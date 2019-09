Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der 2. Bundesliga kommt es zum Derby in Hamburg: St. Pauli empfängt den Hamburger SV. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Derby-Zeit an der Elbe! Der FC St. Pauli hat den Hamburger SV am Millerntor zu Gast. Anpfiff der Partie in der 2. Bundesliga ist am Montag um 20.30 Uhr.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie, also wo St. Pauli gegen den HSV heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute noch auf anderen Sendern übertragen werden, findet dafür eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

St. Pauli vs. HSV: Das Duell im Überblick

Duell - Datum Montag, 16. September 2019 | 20.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion, Hamburg Zuschauer

29.546 Plätze

St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV sehen: So geht's

Die 2. live im TV, das ist in eine Sache von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt hierzulande die exklusiven Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus.

St. Pauli gegen den HSV wird am Montag auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen. Die Berichterstattung zur Partie beginnt eine Stunde vor Anpfiff, also um 19.30 Uhr. Wenige Minuten, bevor der Ball rollt, wird live ins Stadion gestalten. Als Kommentator ist Jonas Friedrich im Einsatz, der kurz bevor der Ball rollt, vom Millerntor übernimmt.

Wer das Duell nicht im TV anschauen will oder kann, kann zudem noch die Option LIVE-STREAM nutzen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM sehen

Wer das Duell aus der nicht im TV, sondern lieber im LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich auch heute tun. Dafür gibt es genau zwei Optionen, die Ihr in diesem Abschnitt erläutert bekommt.

St. Pauli gegen den HSV im LIVE-STREAM bei Sky Go - so geht's

Auf Sky Go ist die Partie am Montag natürlich auch zu sehen - wie alle Spiele, die auch im Pay-TV-Programm des Bezahlsenders laufen. Zugang zur hauseigenen Streamingplattform von Sky haben alle, die ein Abonnement des Senders aus Unterföhring bei München ihr Eigen nennen können.

Die Übertragung (Sendezeit, Kommentatoren und Experten) sind dabei gleich wie die aus dem linearen Programm.

St. Pauli vs. Hamburger SV heute live im Stream mit Sky Ticket sehen

Wer das Spiel anschauen möchte, aber kein gültiges Abo bei Sky besitzt muss dennoch nicht verzagen. Pauli vs. HSV kann natürlich noch auf eine weitere Art und Weise angeschaut werden. Das Zauberwort heißt hier Sky Ticket.

Auf dieser Plattform gibt der Sender allen die Möglichkeit einen Zugang für dieses Spiel ohne lange Vertragsbindung zu bekommen.

Bei Sky Ticket kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat. Danach kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) : Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach, wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Champions- und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, das Derby live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, aber dennoch alle Höhepunkte anschauen will, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat . Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten .

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

St. Pauli vs. Hamburger SV (HSV): Die Bilanz vor dem Duell heute

1. FC ST. PAULI (bislang wettbewerbsübergreifend 40 Duelle) HAMBURGER SV 7 Siege 24 9 Unentschieden 9 24 Niederlagen 7 36 Tore 105

St. Pauli vs. Hamburger SV (HSV) live im Ticker verfolgen

Wer kein Abo vom Pay-TV-Sender Sky hat oder sich kein Sky Ticket zulegen möchte, kann das Spiel am Sonntag nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen. Dennoch muss man nichts vom brisanten Stadtderby verpassen.

Goal bietet zu St. Pauli gegen den HSV einen LIVE-TICKER an. Mit diesem seid Ihr hautnah am Spielgeschehen dran und werdet bereits ab rund 20 Minuten vor Anpfiff mit den wichtigsten Informationen zur Partie versorgt.

St. Pauli vs. Hamburger SV (HSV): Die Opta-Fakten zur heutigen Partie