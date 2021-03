Spanien vs. Kosovo heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation trifft Spanien auf den Kosovo. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie heute im TV und im LIVE-STREAM.

Am 3. Spieltag der WM-Qualifikation empfängt Spanien den Kosovo. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Olympiastadion von Sevilla.

Für Spanien startete der Weg zur WM in Katar kompliziert. So musste sich das Team von Luis Enrique zum Auftakt gegen Griechenland mit einem Remis zufriedengeben, danach konnten die Iberer in Georgien erst in letzter Minute den 2:1-Siegtreffer erzielen.

Der Kosovo feierte derweil im ersten Spiel des EM-Jahres einen 4:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Litauen. Zum Start der WM-Quali gab es dann jedoch ein 0:3 gegen Schweden.

Spanien vs. Kosovo: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der WM-Qualifikation im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Spanien vs. Kosovo: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 3. Spieltag, Gruppe B Begegnung Spanien - Kosovo Ort Estadio Olimpico de la Cartuja, Sevilla (Spanien) Anpfiff Mittwoch, 31. März, 20.45 Uhr

Spanien vs. Kosovo: Die WM-Qualifikation heute live im TV verfolgen - geht das?

Ihr wollt Spanien gegen den Kosovo live im TV verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. So wird das Spiel aus WM-Quali-Gruppe B nicht im klassischen Fernsehen übertragen.

Zwar zeigt RTL die deutschen Qualifikationsspiele live und exklusiv, die Rechte für die restlichen Partien liegen jedoch beim Streamingdienst DAZN. Wie Ihr das heutige Duell dort im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Test i suksesshem 💪🏼🇽🇰🇱🇹 Le te vazhdojme ne kete menyre ⚽ // Good test 💪🏼🇽🇰🇱🇹 Let's continue this way ⚽ #MR7 pic.twitter.com/djT4KXov93 — Milotrashica (@milotrashica) March 24, 2021

Spanien vs. Kosovo: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN zeigt alle Partien der europäischen WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Die Übertragung zu Spanien gegen den Kosovo beginnt dabei wenige Minuten vor Anpfiff (20.45 Uhr).

Neben der WM-Qualifikation seht Ihr auf DAZN auch die UEFA Champions League, verschiedene europäische Top-Ligen und ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Auch für Nicht-Fußball-Fans ist gesorgt. So hat der Ismaninger Internetsender US-Sport, Tennis, Handball, Motorsport, UFC und viele weitere Highlights aus der Welt des Sports im Programm.

Spanien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM: Das DAZN-Abo

Um Spanien vs. Kosovo bei DAZN sehen zu können, braucht Ihr zunächst ein Abo bei dem Streamingdienst. Das gibt es im ersten Monat für alle Neukunden kostenlos.

Ihr wollt danach nicht mehr auf DAZN verzichten? Dann habt Ihr zwei Angebote zur Auswahl: Im Monatsabo kostet der Service monatlich 11,99 Euro, im Jahresabo zahlt Ihr hingegen einmalig 119,99 Euro - also knapp einen Zehner im Monat.

Hier geht's zum kostenlosen Gratismonat!

Spanien vs. Kosovo: Die Highlights zur WM-Qualifikation auf DAZN

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? DAZN stellt Euch alle Highlights der WM-Qualifikation bereits kurz nach Abpfiff zur Verfügung.

Sollte Euch die Zusammenfassung nicht genügen, habt Ihr zudem die Möglichkeit, das gesamte Spiel im Relive auf der DAZN-Plattform anzusehen.

Wenn du den Ball mit Kreis und R1 reinorgelst. #DAZNmoment pic.twitter.com/ZUaYGPh5hU — DAZN DE (@DAZN_DE) March 28, 2021

Spanien vs. Kosovo: Die WM-Quali im Ergebnis-TICKER

Ihr seid unterwegs und könnt Spanien gegen den Kosovo nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dann stellt Euch Goal einen Ergebnis-TICKER zur Verfügung, mit dem Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Hier findet Ihr den Ticker.

Spanien vs. Kosovo live sehen: Die Aufstellungen

Hier folgen die Aufstellungen von Spanien und des Kosovo, sobald diese bekannt sind.

Spanien vs. Kosovo heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick