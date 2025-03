Eintracht Frankfurt empfängt heute Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Im Bundesliga-Topspiel des 24. Spieltags treten am heutigen Samstag, den 1. März, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gegeneinander an. Der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV?

Frankfurt gegen Leverkusen findet im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt statt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Auch in dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Was den Kracher zwischen Frankfurt und Leverkusen betrifft, ist, wie an jedem Samstag, Sky verantwortlich. Die Partie wird daher auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga Top Event und Sky Sport Bundesliga HD gezeigt. Die Vorberichte gehen eine Stunde vor Anpfiff, um 17.30 Uhr also, los. Wolff Fuss kommentiert das Spielgeschehen.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW könnt Ihr Frankfurt gegen Leverkusen auch im Livestream bei Sky verfolgen.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV? Wann ist der Anstoß?

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga Datum: 01. März 2025 Uhrzeit: 18.30 Uhr Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV? News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt News

Eintracht Frankfurt steuert auf die Champions-League-Qualifikation zu, kassierte zuletzt gegen den FC Bayern München mit der 0:4-Pleite jedoch einen Dämpfer. Jetzt heißt es, wieder zurück auf die Siegerstraße zu finden. Einfach wird es jedoch nicht, wenn mit Leverkusen der Tabellenzweite zu Gast ist.

Die Aufstellungen von Eintracht Frankfurt

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Bayer Leverkusen News

Der Double-Gewinner wird seinen Titel in der Bundesliga wohl nicht mehr verteidigen können. Zu groß ist der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München - acht Punkte. Was ebenfalls gegen die Leverkusener spricht, ist der Fakt, dass eben jener Rückstand so spät in der Saison noch nie verspielt wurde.

Die Aufstellungen von Bayer Leverkusen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 23 18 4 1 69:19 50 58 2 Bayer Leverkusen 23 14 8 1 51:27 24 50 3 Eintracht Frankfurt 23 12 6 5 49:33 16 42 4 SC Freiburg 23 12 3 8 34:36 -2 39 5 1. FSV Mainz 05 23 11 5 7 37:24 13 38 6 RB Leipzig 23 10 8 5 38:31 7 38 7 VfB Stuttgart 23 10 6 7 41:34 7 36 8 VfL Wolfsburg 23 9 7 7 46:37 9 34 9 Bor. Mönchengladbach 23 10 4 9 35:35 0 34 10 Borussia Dortmund 23 9 5 9 43:38 5 32 11 FC Augsburg 23 8 7 8 27:35 -8 31 12 SV Werder Bremen 23 8 6 9 35:47 -12 30 13 1. FC Union Berlin 23 6 6 11 21:35 -14 24 14 TSG Hoffenheim 23 5 7 11 30:46 -16 22 15 FC St. Pauli 23 6 3 14 18:27 -9 21 16 1. FC Heidenheim 1846 23 4 3 16 27:47 -20 15 17 VfL Bochum 23 3 6 14 22:47 -25 15 18 Holstein Kiel 23 3 4 16 34:59 -25 13

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Nützliche Links