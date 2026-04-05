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Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln stehen sich in der Bundesliga gegenüber. GOAL erklärt, wie Ihr die Begegnung live sehen könnt.

In der Bundesliga stehen am heutigen Sonntag, den 5. April, zwei Spiele des 28. Spieltags an. Um 17.30 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln im Frankfurter Deutsche-Bank-Park aufeinander.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

DAZN

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Hier live sehen!

Gestern waren alle Einzelspiele der Bundesliga bei Sky zu sehen, heute kümmert sich DAZN um die beiden Spiele (um 15.30 Uhr begegnen sich Union Berlin und der FC St. Pauli) - unter anderem auch für Frankfurt gegen Köln. Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr mit Benni Zander als Moderator und Sebastian Kneißl als Experte. Die Rolle des Kommentators übernimmt Jan Platte.

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Um Zugriff auf die Übertragung zu bekommen, wird ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln

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Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln Aufstellungen

Eintracht FrankfurtHome team crest

3-4-3

Aufstellung

5-3-2

Home team crestKOE
23
M. Zetterer
3
A. Theate
5
Aurèle Amenda
4
C
R. Koch
21
N. Brown
16
H. Larsson
6
Oscar Höjlund
20
R. Doan
7
A. Knauff
25
A. Kalimuendo-Muinga
9
J. Burkardt
1
C
Marvin Schwäbe
28
S. Sebulonsen
29
J. Thielmann
32
K. Hansen
39
Cenk Özkacar
33
R. van den Berg
8
D. Huseinbasic
16
J. Kaminski
5
Tom Krauß
13
S. El Mala
9
R. Ache

5-3-2

KOEAway team crest

SGE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Riera

KOE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Wagner

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt läuft langsam die Zeit davon: Will man sich noch für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, braucht es im Saisonendspurt dringend viele Punkte. Am besten setzt man heute gegen Köln mit einem Sieg den Startschuss für eine Serie.



News über 1. FC Köln

Die Kölner sind noch nicht aus dem Schneider und stecken mitten im Abstiegskampf. Aktuell liegen die Geißböcke auf Rang 15 - nur zwei Punkte vor dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

SGE

Letzte 5 Spiele

KOE

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Die Tabellen


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