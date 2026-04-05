In der Bundesliga stehen am heutigen Sonntag, den 5. April, zwei Spiele des 28. Spieltags an. Um 17.30 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln im Frankfurter Deutsche-Bank-Park aufeinander.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

Gestern waren alle Einzelspiele der Bundesliga bei Sky zu sehen, heute kümmert sich DAZN um die beiden Spiele (um 15.30 Uhr begegnen sich Union Berlin und der FC St. Pauli) - unter anderem auch für Frankfurt gegen Köln. Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr mit Benni Zander als Moderator und Sebastian Kneißl als Experte. Die Rolle des Kommentators übernimmt Jan Platte.

Um Zugriff auf die Übertragung zu bekommen, wird ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln

Bundesliga - Bundesliga Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt läuft langsam die Zeit davon: Will man sich noch für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, braucht es im Saisonendspurt dringend viele Punkte. Am besten setzt man heute gegen Köln mit einem Sieg den Startschuss für eine Serie.









News über 1. FC Köln

Die Kölner sind noch nicht aus dem Schneider und stecken mitten im Abstiegskampf. Aktuell liegen die Geißböcke auf Rang 15 - nur zwei Punkte vor dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Die Tabellen



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