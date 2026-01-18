Sky oder DAZN für VfB Stuttgart vs. Union Berlin? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute im Live Stream und live im TV?

Am Sonntag steht der Abschluss des 18. Spieltages bevor. Zum Rückrundenauftakt trifft der VfB Stuttgart vor heimischer Kulisse auf Union Berlin. Nach einem gelungenen Start ins neue Jahr wollen die Schwaben an die Leistungen der vergangenen beiden Spiele anknüpfen und den dritten Sieg in 2026 einfahren. Die Berliner hingegen wollen nach zwei Remis endlich wieder dreifach punkten, um den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der MHP Arena.

Der Sonntag ist und bleibt in dieser Saison bei DAZN beheimatet. Dementsprechend zeigt der Streaminganbieter auch die Begegnung zwischen den Schwaben und den Eisernen. Vor dem Anpfiff startet die Übertragung bereits um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung zum ersten Sonntagsspiel des 18. Spieltags.

Durch die Übertragung beim Streamingdienst führen Moderator Max Siebald, Kommentator Jan Platte sowie Expertin Ariane Hingst. Um das Spiel im linearen TV sowie Livestream auf der Homepage und in der App verfolgen zu können, benötigt Ihr das kostenpflichtige Abonnement DAZN Unlimited.

Der VfB Stuttgart geht mit einer starken Form in das Heimspiel gegen Union Berlin, nachdem die Schwaben zuletzt unter anderem Bayer Leverkusen klar besiegten und auch Eintracht Frankfurt bezwangen – ein Start, der Selbstvertrauen gibt. Personell fehlen dem Team mehrere Akteure: Dan-Axel Zagadou, Luca Jaquez und Tiago Tomas sind wegen Muskelproblemen verletzt, Bilal El Khannouss ist beim Afrika-Cup im Einsatz. Auch Ameen Al Dakhil und Lazar Jovanovic stehen laut aktuellen Meldungen noch nicht fest im Kader, was die Defensive etwas ausdünnt. Trotz dieser Ausfälle wird Trainer Sebastian Hoeneß wohl wieder mit einer offensivstarken Formation rund um Jamie Leweling, Chris Führich und Deniz Undav antreten lassen.Beim 1. FC Union Berlin muss Trainer Steffen Baumgart für die Partie in Stuttgart personell improvisieren. Verteidiger Derrick Köhn fällt nach einer Roten Karte gesperrt aus und wird im Rückrundenauftakt nicht zur Verfügung stehen. Zusätzlich plagen Union weitere Ausfälle: Tom Rothe, Tim Skarke und Robert Skov fehlen verletzungsbedingt. Dadurch könnte Linksverteidigerposition und weitere Startplätze neu besetzt werden, etwa durch Josip Juranović oder Stanley Nsoki. Trotz der Personalprobleme unterstreicht Baumgart, dass seine Mannschaft auch mit einer körperlich starken und kompakten Spielweise erneut unangenehm für den Gegner auftreten will.