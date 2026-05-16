Sky oder DAZN für BVB? SV Werder Bremen vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Live Stream sehen

Im Wohninvest WESERSTADION in Bremen empfängt Werder Bremen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es in der Schlussphase der Saison um ganz unterschiedliche Ziele.

Werder kämpft als 15. der Bundesliga gegen den drohenden Abstieg. Die jüngsten Ergebnisse haben den Druck auf die Mannschaft spürbar erhöht, und ein weiterer Rückschlag wäre schwer zu verkraften.

Borussia Dortmund reist als Tabellenzweiter an und hat die Champions-League-Qualifikation bereits gesichert. Trainer Niko Kovac hat die Mannschaft in eine stabile Position gebracht, auch wenn es hinter den Kulissen nicht an Gesprächsstoff mangelt.

Für den BVB ist Serhou Guirassy ein zentraler Faktor im Angriffsspiel. Die Dortmunder Offensive hat zuletzt Qualität bewiesen und kommt mit breitem Selbstvertrauen an die Weser.

Wie und wo das Spiel live zu verfolgen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund wird live bei DAZN (Konferenz) und Sky (Einzelspiel) übertragen. Die entsprechenden Sender und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Die Bundesliga-Übertragungsrechte teilen sich in dieser Saison DAZN und Sky. Wer das Spiel unterwegs verfolgen möchte, kann über einen VPN-Dienst auf die deutschen Streams zugreifen und so geografische Sperren umgehen.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Bei Werder Bremen fallen M. Weiser, W. Adeh, F. Agu, K. Topp und K. Hein verletzt aus. Y. Sugawara fehlt gesperrt. Als voraussichtliche Startelf setzt Trainer Daniel Thioune auf folgende Aufstellung: M. Backhaus, I. Schmidt, A. Pieper, O. Deman, M. Friedl, J. Stage, C. Puertas, S. Lynen, J. Njinmah, R. Schmid und S. Musah.

Bei Borussia Dortmund ist R. Bensebaini verletzt nicht dabei. Suspendierungen gibt es keine. Die projizierte Startelf der Gäste lautet: G. Kobel, N. Schlotterbeck, W. Anton, L. Reggiani, M. Sabitzer, J. Ryerson, S. Inacio, M. Beier, J. Bellingham, J. Brandt und S. Guirassy. Weitere Änderungen könnten sich noch bis zum Anpfiff ergeben.

Form

Werder Bremen kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie. Aus den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Spiel gegen Hoffenheim ging mit 0:1 verloren, und auch gegen Augsburg setzte es eine 1:3-Niederlage. Der einzige Sieg gelang mit 3:1 gegen den Hamburger SV. Insgesamt erzielte Werder in diesen fünf Partien neun Tore, kassierte aber neun Gegentreffer.

Borussia Dortmund präsentiert sich wechselhafter. Zwei Siege, zwei Niederlagen und kein Unentschieden stehen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen zu Buche. Zuletzt gewann der BVB bei Eintracht Frankfurt mit 3:2, nachdem er zuvor gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 verloren hatte. Besonders eindrucksvoll war der 4:0-Erfolg gegen SC Freiburg. In den fünf Spielen erzielte Dortmund acht Treffer und kassierte sechs.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete mit einem klaren 3:0-Sieg für Borussia Dortmund im eigenen Stadion im Januar 2026. Schaut man auf die letzten fünf Duelle in der Bundesliga, dominiert der BVB die Bilanz deutlich: Dortmund gewann dreimal, einmal trennten sich beide Teams 2:2, und einmal endete das Spiel torlos. Werder wartet in dieser Serie auf einen Sieg gegen den Rivalen aus dem Ruhrgebiet.





Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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