Sky oder DAZN? FC St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV sehen

Am Sonntag trifft der FC St. Pauli zum Abschluss des 25. Spieltages der Bundesliga am heimischen Millerntor auf die Eintracht aus Frankfurt. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt wird in Deutschland live bei DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14:45 Uhr, bevor um 15:30 Uhr der Anstoß im Millerntor-Stadion erfolgt.

Durch die Sendung führt Moderator Tobi Wahnschaffe, der gemeinsam mit Expertin Turid Knaak auf das Bundesligaduell einstimmt. Max Siebald kommentiert die Begegnung live, unterstützt von Knaak als Co-Kommentatorin.

Neben der Übertragung im Livestream zeigt DAZN das Spiel auch über den linearen TV-Sender DAZN 1. Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli geht mit neuem Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Hamburger konnten zuletzt wichtige Punkte sammeln und haben sich damit etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Mit 23 Punkten steht St. Pauli aktuell auf Rang 15 und könnte erstmals in dieser Saison drei Bundesliga-Siege in Serie feiern. Trainer Alexander Blessin warnte dennoch davor, sich zu früh sicher zu fühlen, da der Abstiegskampf weiterhin eng bleibt.

Personell gibt es bei den Gastgebern zumindest eine gute Nachricht: Abwehrchef Eric Smith steht nach der Geburt seines Kindes wieder zur Verfügung und wird gegen Frankfurt voraussichtlich spielen.

News über Eintracht Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt richtet sich der Fokus auf den Kampf um die internationalen Plätze. Trainer Albert Riera forderte vor der Partie mehr Energie und Konsequenz von seiner Mannschaft und warnte ausdrücklich vor St. Pauli, das zuletzt mehrere starke Ergebnisse eingefahren hat. Gleichzeitig bleibt die Personallage angespannt: Offensivspieler Michy Batshuayi, Can Uzun und Younes Ebnoutalib sind zwar wieder im Training, stehen für das Spiel aber voraussichtlich noch nicht zur Verfügung.

Sportlich reist Frankfurt zudem mit einer eher durchwachsenen Auswärtsbilanz an – nur drei Siege aus zwölf Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison.

Form

Bilanz direkte Duelle

St. Pauli vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.