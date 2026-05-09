Sky oder DAZN? FC Bayern München bei VfL Wolfsburg heute im Live Stream und TV sehen

In der Volkswagen Arena empfängt der VfL Wolfsburg den FC Bayern München zum Bundesliga-Duell. Für die Münchner ist es die erste Pflichtspielaufgabe nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain.

Bayern schied im Halbfinale mit einem Gesamtergebnis von 6:5 gegen PSG aus. Harry Kane traf zwar noch spät, doch es reichte nicht, um das Defizit aus dem Hinspiel aufzuholen. Die Enttäuschung in München ist groß.

Wolfsburg kämpft unterdessen um den Klassenerhalt. Die Niedersachsen stehen auf Tabellenplatz 16 und brauchen Punkte. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Freiburg, davor ein torloses Remis gegen Mönchengladbach.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Bayern München beginnt um 09.05.2026, 18:30.

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Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Bayern München

Bundesliga - Bundesliga Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg vs. Bayern München: Aufstellungen

Beim VfL Wolfsburg fehlen gleich mehrere Spieler verletzungsbedingt: M. Arnold, C. Santos, J. Seelt, J. Wind, Rogério, B. Dardai und Stammtorwart Marius Müller stehen nicht zur Verfügung. Suspendierte Spieler gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf sind folgende elf Spieler eingeplant: Grabara; Vavro, Koulierakis, Belocian, Mähle; Souza, Eriksen, Wimmer; Kumbedi, Pejcinovic, Daghim.

Bei Bayern München fallen W. Mike, L. Klanac, D. Santos, C. Kiala und Serge Gnabry aus. Suspendierungen sind keine gemeldet. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: Urbig; Tah, Kim, Stanisic, Ito; Laimer, Ndiaye, Goretzka; Pavlovic, Musiala, Jackson.

Form

Wolfsburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Niedersachsen 1:1 von SC Freiburg. Besonders schmerzhaft war die 3:6-Niederlage bei Bayer Leverkusen sowie das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Spielen erzielte Wolfsburg sechs Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bayern München weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt spielten die Münchner 1:1 gegen PSG in der Champions League. In der Bundesliga gab es zuletzt ein 3:3 bei Heidenheim. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber auch zwölf Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Januar 2026 in München statt: Bayern gewann damals mit 8:1. In den letzten fünf direkten Duellen holte Bayern vier Siege, Wolfsburg gewann einmal – ein 1:0 in der Saison 2023/24. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 16 Tore, Wolfsburg kam auf vier Treffer.





VfL Wolfsburg vs. Bayern München: Die Tabellen

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