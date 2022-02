Skispringen heute live: Das Teamspringen der Männer bei Olympia im TV und LIVE-STREAM

Die Olympischen Winterspiele in Peking halten im Skispringen auch ein Teamspringen der Männer von der Großschanze bereit. Ausgetragen wird der Wettkampf am heutigen Montag, 14. Februar 2022, um 12 Uhr deutscher Zeit. Wie Ihr die Veranstaltung live im Free-TV sehen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch alternativ zur Verfügung stehen und wo Ihr die Highlights finden könnt, fassen wir für Euch zusammen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind alles andere als unumstritten. Die viel kritisierte chinesische Regierung, diverse Corona-Infektionen bei Athletinnen und Athleten sowie Wintersportanlagen in Industriegebieten überstrahlen die sportlichen Höhepunkte und lassen so manchen Wintersport-Fan enttäuscht vor dem eigenen Fernseher zurück.

Nichtsdestotrotz wird das Teamspringen der Herren große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gehört die deutsche Mannschaft um Markus Eisenbichler und Karl Geiger doch zu den großen Favoriten auf die Goldmedaille. Zudem gehen die DSV-Adler als amtierender Weltmeister dieser Disziplin an den Start - die Hoffnungen auf Edelmetall für Geiger und Co. sind also alles andere als unbegründet und würden wohl auch die fragwürdige Disqualifikation von Karina Althaus im Mixed-Wettbewerb ein Stück weit vergessen lassen.

Sichern sich die DSV-Herren eine Olympia-Medaille im Teamspringen von der Großschanze? Am Montag wissen wir mehr - und so könnt Ihr heute live dabei sein.

Skispringen heute live: Das Männer-Teamspringen bei Olympia in der Übersicht

Wettbewerb: Herren-Teamspringen, Olympische Winterspiele 2022

Datum: 14. Februar 2022 (heute), 12 Uhr deutsche Zeit

Austragungsort: Snow Ruyi National Ski Jumping Centre, Zhangjiakou (China)

Skispringen heute live: Läuft das Teamspringen bei Olympia im Free-TV?

Skispringen erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit und lockt regelmäßig Zuschauer vor die Bildschirme. Einer der Gründe dafür dürfte die Übertragung im Free-TV sein, die für eine leichtere Zugänglichkeit der Events sorgt.

Mit den Live-Übertragungen wechseln sich die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF ab, am Montag ist die ARD an der Reihe. Zudem zeigt auch Eurosport auf dem Kanal Eurosport1 das Herren-Teamspringen.

Skispringen heute live bei Olympia: Wo läuft das Herren-Teamspringen im LIVE-STREAM?

Die ARD stellt außerdem auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung. Diesen findet Ihr auf der Website der ARD-Mediathek oder alternativ in der ARD-App.

Es besteht zudem die Möglichkeit, sich für den Eurosport Player, also den Streamingdienst von Eurosport, anzumelden und das Event dort im LIVE-STREAM zu verfolgen. Das ist zwar kostenpflichtig, Ihr könnt das Angebot aber immerhin einen Monat kostenfrei testen. Danach zahlt Ihr monatlich 5,99 Euro bzw. 49,99 Euro im Jahresabo.

Skispringen heute live: Zeigt Sky oder DAZN das Teamspringen bei Olympia im LIVE-STREAM?

Sky hat mit der Übertragung der Olympischen Winterspiele nichts am Hut, der Münchner Pay-TV-Sender hält keine Rechte an dem Großereignis. Dasselbe gilt grundsätzlich für den Streamingdienst DAZN - dank einer Kooperation mit Eurosport ist Olympia 2022 trotzdem auf der Plattform zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür unumgänglich, dafür sichert Ihr Euch aber auch Zugang zu diversen Live-Events.

Die Kosten betragen im Jahresabo 274,99 Euro, alternativ auch in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro zahlbar, bzw. 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo. Nach Abschluss der Registrierung loggt Ihr Euch via App, Webbrowser oder Smart-TV ein, wählt den passenden LIVE-STREAM aus und genießt das Spektakel.

Skispringen heute live: Die Übertragung des Teamspringens bei Olympia im TV und STREAM in der Übersicht

Wettbewerb Olympische Winterspiele, Herren-Teamspringen Datum 14. Februar (heute), 12 Uhr deutschte Zeit Free-TV ARD, Eurosport LIVE-STREAM ARD Mediathek, Eursport Player, DAZN

Skispringen heute live bei Olympia: Die Highlights zum Teamspringen

Die Zusammenfassungen des Herren-Teamspringens landen im Anschluss an den Wettbewerb ebenfalls bei DAZN, zudem lädt auch die ARD die Höhepunkte auf der Website hoch. Alternativ werdet Ihr auch auf YouTube fündig.