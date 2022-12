Ski heute im TV und LIVE STREAM: Die Abfahrt der Männer in Bormio

Die Ski-Alpin-Abfahrt in Bormio steht in den Startlöchern. Die Infos zur Übertragung des Rennens im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Freitagvormittag findet die Ski-Alpin-Abfahrt der Männer in Bormio statt. Beginn des Rennens ist um 11:30 Uhr, gefahren wird auf der bekannten Pista Stelvio.

Wenn man über die Abfahrtsrennen spricht, dann führt kein Weg an Dominik Paris vorbei. Der Italiener konnte die Abfahrt in Bormio 2012 das erste Mal gewinnen. Darauf folgten dann fünf weitere Siege, den insgesamt sechsten holte er sich letztes Jahr. Die Schweizer Marco Odermatt und Niels Hintermann landeten 2021 auf den Plätzen zwei und drei. Auch dieses Jahr will der italienische Skirennläufer sicherlich wieder nach ganz oben. Ob ihm das gelingt, können wir dann heute ab 11:30 Uhr sehen.

GOAL liefert Euch alle nötigen Infos zur Übertragung der Abfahrt in Bormio im TV und LIVE-STREAM.

Ski heute live: Die Abfahrt in Bormio auf einen Blick

Wettbewerb Ski-Alpin-Weltcup Beginn 28. Dezember - 11:30 Uhr Ort Bormio (Italien) Strecke Pista Stelvio

Ski heute live: Die Abfahrt live im TV sehen

Wenn Ihr das Rennen in Bormio heute live im TV verfolgen wollt, dann habt Ihr zwei Anlaufstellen für die Übertragung zur Auswahl.

Getty Images

Ski heute live: Die TV-Übertragung im ZDF

Das ZDF beginnt seine Übertragung bereits 15 Minuten bevor das Event startet. Dort empfangen Euch dann Moderatorin Lena Kersting und Ex-Skirennfahrer Marco Büchel als Experte. Kommentiert wird das ganze Rennen von Michael Pfeffer.

Ski heute live: Die Übertragung bei Eurosport1

Eurosport1 überträgt die Abfahrt aus Italien ebenfalls live. Auch dort könnt Ihr ab 11:15 Uhr einschalten und das komplette Rennen sehen. Der Sport-Sender ist übrigens genauso im Free-TV vertreten wie das ZDF, bezahlen müsst Ihr für die Übertragung dort also nichts.

Ski heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Wenn Ihr lieber per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann sind die folgenden Abschnitte für Euch interessant.

Ski heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Der Free-TV-Sender bietet einen LIVE-STREAM an, den Ihr ganz einfach abrufen könnt, wenn Ihr auf diesen Link klickt. Alles was Ihr dafür benötigt, ist ein internetfähiges Gerät. Ein kostenpflichtiges Abo ist nicht nötig, der LIVE-STREAM des ZDF ist wie die TV-Übertragung völlig kostenfrei.

getty images

Ski heute live: Mit discovery+ zum LIVE-STREAM von Eurosport1

Der Sender Eurosport gehört mittlerweile zum US-Konzern Discovery. Daraus ergibt sich für Euch, dass Ihr nicht mehr einfach so auf den LIVE-STREAM des Senders zugreifen könnt. Dieser ist nämlich mittlerweile an ein Abonnement gebunden und für dieses müsst Ihr bezahlen.

3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro für ein Jahr werden fällig, wenn Ihr so ein Abo bei discovery+ abschließen möchtet. Dafür könnt Ihr natürlich noch andere Sachen dort sehen, was genau, das gibt es hier zum Nachlesen.

Ski heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wenig überraschend hat der größte Sport-Streamingdienst der Welt ebenfalls einen LIVE-STREAM für das Abfahrtsrennen parat. Das geht allerdings nur, weil DAZN eine Kooperation mit Eurosport am Start hat.

Die LIVE-STREAMS von Eurosport sind nämlich im Programm von DAZN integriert, d.h. jeder der über ein DAZN-Abo verfügt, kann dort z.B. den STREAM zum heutigen Rennen sehen, ohne noch ein weiteres Abo abschließen zu müssen.

