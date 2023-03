Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Sevilla und Fenerbahçe treffen heute im Achtelfinale der Europa League aufeinander. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE STREAM?

Die Play-offs zur K.-o.-Phase der Europa League wurden absolviert, nun stehen die Achtelfinal-Hinspiele an. Dort trifft unter anderem der FC Sevilla auf Fenerbahçe Istanbul. Angepfiffen wird die Partie heute Abend im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán um 21 Uhr. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Nationale und internationale Top-Ligen live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Die Champions-League-Gruppenphase beendete der FC Sevilla hinter Chelsea und Borussia Dortmund auf dem dritten Platz und stieg damit in die Europa League ab. In den Play-offs konnte man sich dann knapp gegen die PSV Eindhoven durchsetzen (3:0, 0:2) und das Ticket für das EL-Achtelfinale sichern. Für Sevilla-Trainer Jorge Sampaoli könnten die Duelle mit Fenerbahçe entscheidend für den Verbleib im Amt sein. In der Liga rangiert der Klub nur auf dem 17. Rang, eine Hinspiel-Pleite könnte laut spanischen Medien das Eis noch dünner werden lassen.

Auf der Gegenseite sitzt Trainer Jorge Jesus fest im Sattel. In der Liga liegt der Klub aus Istanbul hinter dem großen Rivalen Galatasaray auf dem zweiten Platz, im Rennen um die türkische Meisterschaft ist mit sechs Punkten Rückstand aber noch alles möglich. Nun geht's für die Mannschaft, die sich in der EL-Gruppenphase vor Stade Rennes den ersten Platz sicherte, gegen den angeschlagenen spanischen Vertreter. Können sich die Türken durchsetzen oder kassiert die Jesus-Elf im Hinspiel in Andalusien einen Nackenschlag?

Im Europa-League-Achtelfinale stehen sich heute Sevilla und Fenerbahçe gegenüber. Wird das Hinspiel live im TV oder STREAM übertragen?

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Die Übersicht zum Europa-League-Achtelfinale

Paarung: FC Sevilla - Fenerbahçe SK

Datum: 9. März 2023 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, Spanien)

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Läuft die Europa League im Free-TV?

Ja, läuft sie. Die Rechte für die Übertragung liegen bei der RTL-Gruppe, pro Spieltag wird eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Am 9. März wird es das Duell des SC Freiburg mit dem italienischen Top-Klub Juventus Turin sein - Sevilla gegen Fenerbahçe wird demzufolge nur im LIVE-STREAM gezeigt.

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: RTL+ überträgt Achtelfinal-Hinspiel

Diesen könnt Ihr über RTL+, den Streamingdienst der RTL-Gruppe, abrufen. Allerdings ist das Angebot kostenpflichtig und Ihr müsst ein Abonnement abschließen.

Dieses ist ab 6,99 Euro pro Monat zu haben. Zudem gibt es einen Probemonat, die ersten vier Wochen sind also kostenfrei.

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Highlights und LIVE TICKER zur Europa League

Die Highlights der Achtelfinal-Hinspiele könnt Ihr ebenfalls bei RTL abrufen. Zudem werden die Inhalte auch auf dem YouTube-Kanal RTL Sport hochgeladen. Darüber hinaus bietet auch die UEFA auf ihrer offiziellen Website kurze Clips mit den wichtigsten Spielszenen an.

Einen LIVE-TICKER findet Ihr wie gewohnt bei GOAL, dort halten wir Euch mit allen Infos zum Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Die Achtelfinal-Hinspiele der Europa League in der Übersicht

9. März, 18.45 Uhr: Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise

9. März, 18.45 Uhr: Bayer Leverkusen vs. Ferencváros Budapest

9. März, 18.45 Uhr: Sporting Lissabon vs. FC Arsenal

9. März, 18.45 Uhr: AS Rom vs. Real Sociedad

9. März, 21.00 Uhr: FC Sevilla vs. Fenerbahçe SK

9. März, 21.00 Uhr: Manchester United vs. Real Betis

9. März, 21.00 Uhr: Juventus Turin vs. SC Freiburg

9. März, 21.00 Uhr: Schachtar Donezk vs. Feyenoord Rotterdam

Sevilla vs. Fenerbahçe heute im LIVE STREAM und TV: Wie geht es nach dem Europa-League-Achtelfinale weiter?

Zunächst stehen am 16. März die Rückspiele an. Nur einen Tag später findet bereits die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale statt.

Die Runde der letzten Acht steigt dann am 13. bzw. 20. April, die Halbfinals sind für den 11. und 18. Mai angesetzt. Rund zwei Wochen später, am 31. Mai 2023, findet die Europa-League-Saison 2022/23 mit dem Endspiel in Budapest ihren Abschluss und der Nachfolger von Eintracht Frankfurt steht fest.