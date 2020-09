Schweiz vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams in der UEFA Nations League

Die DFB-Elf muss ohne den Spielerkern des FC Bayern auskommen. Gegen die Schweiz können sich deshalb andere in den Vordergrund spielen - doch wer?

muss am 2. Spieltag der UEFA gegen die ran. Anstoß im St.-Jakob-Park von Basel ist heute Abend (Sonntag) um 20.45 Uhr. Goal gibt Euch alle Infos zu den Aufstellungen.

Beim 1:1 gegen am ersten Spieltag konnten einige DFB-Kicker das Vertrauen von Bundestrainer Joachim Löw rechtfertigen. Während Robin Gosens Lust auf mehr machte und auf Kevin Trapp Verlass war, konnte Leroy Sane seine Top-Form noch nicht abrufen.

Wen Löw heute Abend gegen Schweiz ins Rennen schickt, wird rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt gegeben.

Sobald die Aufstellungen raus sind, findet Ihr sie in diesem Artikel. Außerdem könnt Ihr Euch alle Hintergründe zur Personalsituation hier durchlesen.

Schweiz vs. Deutschland: Das Duell der UEFA Nations League im Überblick

Duell Schweiz - Deutschland Datum Sonntag, 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort St.-Jakob-Park, Basel (Schweiz)

Schweiz vs. Deutschland: Die Aufstellungen in der UEFA Nations League

Sobald Joachim Löw und der Schweizer Bundestrainer Vladimir Petkovic ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klickt Euch dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein!

Aufstellung DFB-Team:

Noch nicht bekannt

Aufstellung Schweiz:

Noch nicht bekannt

Schweiz vs. Deutschland: Die Personalsituation beim DFB

Bundestrainer Löw hat einen 22-Mann-Kader für die Spiele der UEFA Nations League berufen. Borussia Dortmunds Linksverteidiger Nico Schulz musste jedoch schon vor der Partie gegen Spanien wegen Wadenproblemen abreisen.

Zudem wurde Supertalent Kai Havertz beim 1:1 gegen Spanien in Absprache mit nicht eingesetzt und reiste stattdessen am Freitag nach London, um den Wechsel zum FC Chelsea zu finalisieren.

Ein Einsatz und eine mögliche Verletzung sollten den Transfer in letzter Sekunde nicht noch gefährden. Stattdessen kamen gegen Spanien 14 andere Akteure zum Einsatz.

Die Aufstellung des DFB-Teams gegen Spanien (1:1):

Kevin Trapp - Emre Can, Niklas Süle, Antonio Rüdiger - Thilo Kehrer, Ilkay Gündogan (74. Suat Serdar), Toni Kroos, Robin Gosens - Leroy Sane (63. Matthias Ginter), Julian Draxler, Timo Werner (91. Robin Koch)

Unsere Startelf! 🇩🇪🇪🇸



1 Kevin Trapp

2 Thilo Kehrer

3 Robin Gosens

7 Julian Draxler

8 Toni Kroos (C)

9 Timo Werner

15 Niklas Süle

16 Antonio Rüdiger

19 Leroy Sané

21 Ilkay Gündogan

23 Emre Can #GERESP #DieMannschaft pic.twitter.com/jXcz8Ohke1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 3, 2020

Deutschlands Kader für die ersten zwei Spiele der Nations League:

Torhüter: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp ( )

Abwehr: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Thilo Kehrer (PSG) , Robin Koch (Freiburg), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Julian Brandt (BVB), Emre Can (BVB), Julian Draxler (PSG), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos ( ), Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern), Suat Serdar (Schalke)

Sturm: Timo Werner (Chelsea), Luca Waldschmidt ( )

Die 1. Trainingseinheit läuft!



Nicht dabei ist Nico #Schulz , der verletzungsbedingt abreisen muss und damit nicht für die Partien gegen Spanien und in der Schweiz zur Verfügung steht.

https://t.co/MKJeJ1DZQY #DieMannschaft #NationsLeague #GERESP #SUIGER pic.twitter.com/W3SzVI22Oz — Die Mannschaft (@DFB_Team) August 31, 2020

Deutschland vs. Spanien - die mögliche DFB-Aufstellung:

Gegen die Schweiz wird Bundestrainer Löw wohl auf die verbleibenden Spieler setzen, die gegen Spanien noch nicht zum Einsatz kamen. Leroy Sane, der in der Schlussphase der Partie angeschlagen ausgewechselt wurde, wird voraussichtlich geschont.

Die mögliche DFB-Startelf: Baumann - Ginter, Tah, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Neuhaus, Gosens - Brandt, Werner, Waldschmidt



Schweiz vs. Deutschland: Die Personalsituation bei Schweiz

Der Schweizer Trainer Vladimir Petkovic berief 23 Spieler in seinen Kader für die Spiele gegen die (1:2) und Deutschland, was ihm nicht so leicht fiel:

"Es war schwierig wie nie eine Auswahl zu treffen, weil die Spieler je nach Land und Liga zuletzt sehr viel, wenig oder gar nicht gespielt haben. Aber ich wusste immer gut Bescheid, wie es um meine Spieler steht", gab Petkovic auf der Verbandshomepage bekannt.

In seinem Kader stehen nun einige bekannte Namen aus der . Gleich zehn Spieler stehen in Deutschland unter Vertrag.

Schweiz vs. Deutschland - der Schweiz-Kader im Überblick:

Torhüter: Yvon Mvogo ( ), Jonas Omlin ( HSC), Yann Sommer ( )

Abwehr: Manuel Akanji ( ), Loris Benito (FC Girondins de Bordeaux), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach), Becir Omeragic ( ), Kevin Mbabu ( ), Ricardo Rodriguez (FC Torino), Silvan Widmer ( )

Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (BSC Young Boys), Albian Ajeti ( Glasgow), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Mario Gavranovic ( ), Haris Seferovic (SL Benfica), Simon Sohm (FC Zürich), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (VfL Wolfsburg), Ruben Vargas ( ), Granit Xhaka ( ), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)



Quelle: Getty Images