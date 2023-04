"Schnaps-Skandal" beim Drittligisten 1860 München?

Bei 1860 München geht es in dieser Saison drunter und drüber. Nun bahnt sich offenbar ein Alkohol-Eklat beim Drittligisten an.

WAS IST PASSIERT? Beim Drittligisten 1860 München soll es zu einem "Schnaps-Skandal" gekommen sein. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERHGRUND? Demnach hätten drei Spieler der Löwen vor und zwischen Trainingseinheiten Schnaps in der Kabine getrunken. Namen werden in dem Bericht nicht genannt, es soll sich aber um zwei Stamm- und einen Ersatzspieler handeln.

WIE GEHT ES WEITER? Sportvorstand Günther Gorenzel habe das Trio zum Rapport bestellt. Eine sofortige Suspendierung soll zur Diskussion gestanden haben, sei aufgrund der Beweislage allerdings nicht möglich gewesen.

1860 München belegt in der 3. Liga einen enttäuschenden neunten Platz. Der Rückstand auf Rang drei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt, beträgt 14 Punkte.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images