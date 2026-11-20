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Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Anstoßzeit

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt Schalke 04 den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell. Der Aufsteiger kämpft gegen den Abstieg, während die Schwaben aus dem oberen Tabellendrittel heraus anreisen.

Für Schalke ist die Lage ernst. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen haben die Königsblauen auf Platz 17 gedrückt. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic hat in diesem Zeitraum nur zwei Tore erzielt und sechs kassiert.

Stuttgart reist mit gemischten Gefühlen an. Der VfB hat zuletzt in der Bundesliga mit 1:0 gegen Werder Bremen gewonnen, kassierte aber in der Champions League eine 0:2-Niederlage bei Galatasaray. Aktuell belegt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Platz acht.

Im Mittelfeld plagen den VfB weiterhin Personalsorgen. Angelo Stiller fehlt verletzt, und der im Sommer verpflichtete Grischa Prömel hat die Erwartungen bislang nicht erfüllt. Der junge Yanik Spalt hat sich zuletzt aber positiv in Szene gesetzt.

Ein Sieg wäre für beide Teams aus unterschiedlichen Gründen wichtig. Schalke braucht dringend Punkte im Abstiegskampf, Stuttgart will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Schalke 04 und VfB Stuttgart los?

Schalke 04 hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Punkt geholt: ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub in der Bundesliga mit 1:2 gegen Hoffenheim. Zuvor gab es ein 0:2 gegen RB Leipzig sowie ein frühes Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke lediglich zwei Tore und kassierte sechs.

Der VfB Stuttgart kommt auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Stuttgart in der Bundesliga mit 1:0 gegen Werder Bremen, zuvor gelang ein 4:2-Erfolg bei Bayer Leverkusen. Sieben Tore erzielt, neun kassiert – die Bilanz zeigt eine Mannschaft mit Qualität in beide Richtungen.

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Form

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Bilanz direkte Duelle

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen