Schalke 04 vs. SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung des Testspiels heute live

Der FC Schalke 04 erleidet eine katastrophale Saison, ein Testspiel soll helfen. Goal zeigt, wie die Partie gegen den SC Paderborn übertragen wird.

Der FC Schalke spielt einen Saisonstart zum Vergessen und befindet sich nach drei Spielen auf dem letzten Platz der . Als Reaktion darauf ist heute ein Testspiel gegen den angesetzt, Anpfiff im Parkstadion in Gelsenkirchen ist heute bereits um 14 Uhr.

Trotz Länderspielpause wollen beide Teams weiterhin den Wettbewerbsgedanken aufrechterhalten und die Spieler testen. Einige Spieler sind zwar mit den Nationalmannschaften unterwegs, trotzdem dürfen wir auf die Leistungen zahlreicher Bundesligaspieler von Schalke gespannt sein.

Für Schalke kommt die Länderspielpause zur rechten Zeit: Nach drei Niederlagen in drei Spielen, 15 Gegentoren und einem Trainerwechsel geht es bei den Gelsenkirchenern ähnlich weiter, wie es in der vergangenen Saison aufgehört hat.

Gegen den SC Paderborn soll nun ein wenig Selbstvertrauen erspielt werden, schließlich ist auch der Bundesliga-Absteiger schlecht in die Saison gestartet. Die Westfalen konnten in der erst einen Punkt nach drei Spielen sammeln und sind weit weg von der Tabellenspitze.

Uns erwartet also ein Testspiel von hoher Bedeutung. Wie die Partie übertragen wird erklärt euch Goal in diesem Artikel.

vs. SC Paderborn: Die Begegnung im Überblick

Duell FC Schalke 04 vs. SC Paderborn Datum Donnerstag, 08. Oktober, 14.00 Uhr Ort Parkstadion, Gelsenkirchen Zuschauer 300

Quelle: imago images / Christian Schroedter

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn 07: Das Testspiel LIVE im TV verfolgen

Üblicherweise werden Testspiele nicht im TV gezeigt, und so ist es auch heute: Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV gibt es keinen Sender, der die Begegnung zwischen Schalke und Paderborn überträgt.

Schalke - Paderborn: Die Begegnung dank YouTube verfolgen

Das heißt allerdings nicht, dass ihr das Spiel nicht auf eurem Smart TV verfolgen könnt: Das Testspiel wird nämlich auf der Videoplattform YouTube übertragen.

Mit der YouTube-App, die auf den meisten Fernsehern mit Internetanschluss bereits vorinstalliert ist, könnt ihr euch die Partie also gemütlich vom Sofa aus anschauen. Alles weitere rund um den LIVE-STREAM bei YouTube findet ihr im nächsten Abschnitt.

FC Schalke 04 vs. SC Paderborn 07: So wird das Spiel im LIVE-STREAM übertragen

YouTube ist bekannt dafür, eine Vielzahl an unterschiedlichen Videos kostenlos ins Netz zu stellen, so ist es auch heute: Der LIVE-STREAM vom FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn 07 ist ohne Zusatzkosten zu sehen.

Der YouTube-Kanal vom FC Schalke 04 überträgt die Partie ab 14:00 Uhr mit Kommentatoren.

Quelle: Getty Images

Schalke 04 vs. Paderborn: Das Spiel mit YouTube im LIVE-STREAM sehen

Dabei habt ihr die freie Auswahl, wie und wo ihr das Spiel verfolgt. YouTube gehört schließlich zu den Plattformen mit der größten Erreichbarkeit.

Sei es am Handy und Tablet via Play Store oder App Store, am PC und Laptop dank dem Webbrowser, oder über Spielekonsolen, Google Chromecast und Co.: Über jeden Zugang muss man für das Google-Produkt nichts bezahlen.

Wenn ihr einmal in der App seid, reicht es, nach dem YouTube-Kanal des FC Schalkes zu suchen und schon wird der LIVE-STREAM angezeigt.

Unsere Jungs machen sich gleich auf den Weg nach Gelsenkirchen. Das Spiel könnt Ihr ab 14 Uhr live bei den Kollegen von @s04 sehen. 👇🏻 | #S04SCP #SCP07 https://t.co/0BzXZWZOzn — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) October 8, 2020

Der FC Schalke 04 hat den SC Paderborn zu Gast: Mit diesen Aufstellungen gehen die Mannschaften ins Testspiel

Sobald die Aufstellungen bekannt sind werden diese hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig vorbei!