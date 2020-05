Fünf Auswechslungen in einem Bundesligaspiel: Schalke schreibt gegen BVB Geschichte

Die nach der Corona-Pause vorübergehend neu eingeführte Regel hat Schalke 04 im Derby gegen den BVB als erster Bundesligaklub ausgeschöpft.

Schalke 04 hat als erste Mannschaft in der Geschichte der fünf Auswechslungen in einem Spiel vollzogen. Die Königsblauen schöpften am Samstag das von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) erhöhte Kontingent bei der 0:4-Derbypleite bei voll aus. In der 87. Minute kam Timo Becker als fünfter eingewechselter Spieler für Jonjoe Kenny.

Insgesamt wechselten am Samstagnachmittag drei Mannschaften ihr Personal fünfmal. Steffen Baumgart vom war dabei allerdings eine Minute "langsamer" als sein Schalker Kollege David Wagner.

Fünf Auswechslungen: Auch Hertha schöpft volles Kontigent aus

Auch Bruno Labbadia nutzte bei seinem Trainerdebüt für alle fünf Wechseloptionen, er brachte seinen letzten Joker in der Schlussminute.

Die neue Regel kann ab sofort in allen Wettbewerben bis zum 31. Dezember 2020 angewendet werden. Allerdings darf es für die Wechsel wie bisher nur drei Spielunterbrechungen pro Mannschaft geben.