SC Verl - 1860 München: Die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM

In der 3. Liga kommt es am Samstag-Nachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen Verl und 1860 München. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell sehen könnt.

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Der TSV 1860 München geht nun bereits das vierte Jahr in Folge in der 3. Liga an den Start, mit dem Aufstieg hat es bislang nicht geklappt. In der letzten Saison war man sehr nah dran, landete aber am Ende nur auf dem undankbaren vierten Rang. Der kommende Gegner SC Verl ist noch relativ neu und erst seit 2020/2021 Drittligist. Am Samstag kommt es um 14.00 Uhr in Verl zum Duell.

Die Form beider Mannschaften lässt aktuell zu Wünschen übrig. 1860 wartet seit vier Partien auf einen Sieg, spielte unter anderem dreimal hintereinander 1:1-Unentschieden. Im Gegensatz zu den Löwen feierte Verl vor kurzem erst einen Sieg. Allerdings wurde deutlich, wie anfällig der Gastgeber in der Defensive ist. Die zwei torreichen Remis gegen den Halleschen FC (4:4) und Viktoria Berlin (3:3) unterstreichen das. 16 Gegentore in neun Partien sind einfach zu viel. Im Schnitt kassiert Verl pro Begegnung also fast zwei Gegentreffer.

SC Verl - 1860 München: Die 3. Liga heute

Wettbewerb 3. Liga | 10. Spieltag Begegnung SC Verl - 1860 München Anpfiff 25. September, 14.00 Uhr Ort connectM-Arena (Verl)

SC Verl - 1860 München heute live im TV sehen

Die 3. Liga hat nicht die Präsenz im Fernsehen wie die 1. & 2. Bundesliga. Dennoch wird auch Liga drei übertragen. Und zwar bei MagentaTV. Allerdings ist die Partie zwischen dem SC Verl und 1860 München auch im Free-TV zu sehen und zwar auf dem öffentlich-rechtlichen Sender BR.

Die Übertragung des Duells beginnt pünktlich zum Anpfiff um 14.00 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Dominik Vischer. Wenn Ihr in Zukunft alle Spiele der 3. Liga live verfolgen wollt, benötigt Ihr ein Abonnement von MagentaSport. Es werden unterschiedliche Modelle angeboten, die Ihr unter diesem Link finden könnt.

Außerdem ist Magenta zum Saisonstart eine Kooperation mit der Fußball-App Onefootball eingegangen, die es Euch ermöglicht, auch nur für ein einzelnes Spiel zu bezahlen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

SC Verl - 1860 München heute im LIVE-STREAM sehen

Die Partie zwischen Verl und den Löwen ist auch via LIVE-STREAM sowohl im BR als auch bei Magenta verfügbar. Zum LIVE-STREAM im BR geht es über diesen Link.

Die eben erwähnte Kooperation zwischen Magenta und Onefootball ermöglicht es Euch, auch Abonnements für einzelne Spiele abzuschließen. navigiert Ihr in der App einfach auf die Partie und auf den zur Verfügung gestellten LIVE-STREAM. Das dort angebotene Abo für die Partie kostet Euch 2,99 Euro. Natürlich benötigt Ihr für einen LIVE-STREAM ein internetfähiges Gerät.

SC Verl - 1860 München heute live im TV und STREAM: Die bisherigen Aufeinandertreffen

Verl und 1860 trafen bisher erst viermal aufeinander, Verl wartet bislang noch auf den ersten Sieg gegen die Münchner.

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 10.04.2021 | 3. Liga 1860 München SC Verl 3:2 24.11.2020 | 3. Liga SC Verl 1860 München 1:1 14.08.2010 | DFB Pokal SC Verl 1860 München 1:2 04.08.2007 | DFB Pokal SC Verl 1860 München 0:3

SC Verl - 1860 München heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen:

So könnte der SC Verl auflaufen: Thiede - Ochojski, Schäfer, Jürgensen, Lannert - Corboz, Baack, Sapina - Petkov, Rabihic, Schmitt

Das könnte die Aufstellung von 1860 München sein: Hiller - Deichmann, Belkahia, Salger, Steinhart - Wein - Biankadi, Dressel, Neudecker, Lex - Mölders