SC Freiburg - Hertha BSC heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 24. Spieltag der Bundesliga steht heute das Spiel SC Freiburg vs. Hertha BSC an. Der Anpfiff im Freiburger Europa-Park Stadion ertönt um 15.30 Uhr.

Vor diesem Spieltag sind die Breisgauer nur vier Punkte vom dritten Tabellenplatz und Bayer Leverkusen entfernt. Ganz anders sieht die Tabellenkonstellation für die Berliner Hertha aus - nur ein Punkt trennt den Hauptstadtklub von einem Abstiegsplatz!

Für die einen geht es um die europäischen Platzierungen und die anderen bangen um den Klassenerhalt: Das dürfte ein unterhaltsames Spiel werden! GOAL liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb Bundesliga, 24. Spieltag Begegnung SC Freiburg vs. Hertha BSC (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen) Datum Samstag, 26. Februar 2022 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Freiburg, Europa-Park Stadion

Getty

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wohl auch dieses Wochenende freuen sich wieder zahlreiche Fans auf den Bundesliga-Spieltag und möchten Ihren Verein live vor dem TV-Bildschirm unterstützen. Doch geht das heute überhaupt? Wird SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im TV übertragen?

Wer die Bundesliga heute live sehen möchte, kann dies tun - jedoch nur im Pay-TV! Die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und der Hertha wird also nicht im Free-TV zu sehen sein!

Nur vereinzelt konnten Fans in dieser Saison Bundesliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Der Sender Sat1 zeigte in dieser Saison beispielsweise das Eröffnungsspiel oder den Rückrundenstart.

Alle weiteren Begegnungen dieser Saison seht Ihr nur bei zwei Sendern: DAZN und Sky!

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im Pay-TV: Dieser Sender überträgt die Begegnung

Sky und DAZN zeigen also die Bundesliga live, so viel wissen wir bereits. Doch wie sind die Übertragungsrechte genau verteilt?

Sky konnte sich die Rechte für alle am Samstag stattfindenden Partien der Bundesliga sichern - also auch für das heutige Spiel!

Die übrigen Partien am Freitag und Sonntag zeigt allesamt der beliebte Sportsender DAZN!

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im TV: Sky überträgt die Bundesliga am Samstag

Wollt Ihr heute also live dabei sein, empfiehlt sich die Mitgliedschaft bei dem Bezahlsender aus Unterföhring. Ab 15.25 Uhr geht es auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) mit der Übertragung los, die von Kai Dittmann kommentiert wird.

Möchtet Ihr die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei Sky sehen, könnt Ihr einfach auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) umschalten.

Ihr möchtet künftig auch den Kundenstatus bei Sky genießen? Dann könnt Ihr Euch hier über die Kosten informieren.

Sky birgt einen weiteren großen Vorteil: Der Sportsender bietet Fußballfans gleich zwei Möglichkeiten, die Begegnung heute live im STREAM abrufen zu können. Über die beiden Streamingoptionen Sky Go und Sky Ticket sprechen wir im nächsten Abschnitt.

Sky Go und Sky Ticket: So seht Ihr SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im STREAM

Mitglieder von Sky bekommen ohne Zusatzkosten Zugriff auf das hauseigene Streamingportal Sky Go. Nachdem Ihr die App auf Euren Desktop, Euer Handy oder Euer Tablet installiert habt, könnt Ihr Euch einfach mit Eurer Kundennummer und Eurem Passwort registrieren und die gesamte Sky-Vielfalt auf dem mobilen Device im STREAM abrufen - so auch die heutige Begegnung!

Sky Ticket spricht derweil all jene an, die noch kein Mitglied beim Pay-TV-Sender sind: Für 24,99€ pro Monat im Jahresticket oder 29,99€ pro Monat im Monatsticket könnt Ihr die sportlichen Inhalte des Senders im LIVE-STREAM abrufen! Ein großer Vorteil von Sky Ticket: Der Streamingdienst geht über die drei kompatiblen Devices von Sky Go weit hinaus! Sky Ticket könnt Ihr auch auf der Konsole, dem Smart-TV oder mittels TV-Sticks abrufen!

Die wichtigsten Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Die Highlights von SC Freiburg vs. Hertha BSC sehen? Bei DAZN seid Ihr richtig!

Wenn Ihr heute nicht bei der gesamten Partie live dabei sein könnt, ist das zwar schade, aber nicht schlimm! Die Highlights zur Partie und generell zum Spieltag am Samstag stellt Euch nämlich DAZN in der linearen Highlight-Show ab 17.30 Uhr zur Verfügung. Die Sendung wiederholt sich stündlich und zeigt ab 20.30 Uhr auch die besten Szenen des Abendspiels.

DAZN könnt Ihr dabei auf zahlreichen mobilen und stationären Devices im LIVE-STREAM abrufen. Der zweite große Vorteil, der sich DAZN-Abonnenten bietet: Der Spieltag am Freitag und Sonntag der Bundesliga ist nur hier zu sehen und auch weitere europäische Topligen wie die Serie A, LaLiga oder Ligue 1 seht Ihr nur hier. Das alles ist bereits ab 29,99€ pro Monat im Monatsabo erhältlich. Das Jahresabo ist mit 24,99€ pro Monat (oder einmalig 274,99 Euro im Voraus) sogar noch günstiger zu haben.

Mehr über DAZN erfahren? Die Infos zum Sender!

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Freiburg:

Flekken - Kübler, Schlotterbeck, Lienhart, Günter - Höfler, Eggestein - Jeong, Sallai, Grifo - Petersen

Aufstellung Hertha:

Lotka - Pekarik, Boyata, Gechter, Björkan - Darida, Serdar, Tousart - Belfodil, Richter, Jovetic

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute kostenlos verfolgen? Der LIVE-TICKER auf GOAL macht es möglich!

Ihr könnt die Begegnung natürlich wie gewohnt auch bei uns im LIVE-TICKER verfolgen. Wir informieren Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Spielszenen und liefern Euch interessante Statistiken zum Spiel!

Zum LIVE-TICKER

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten

Der SC Freiburg ist zu Hause seit acht Bundesligaspielen gegen Hertha BSC ungeschlagen (4S 4U), unter den aktuellen BL-Teams haben die Breisgauer nur gegen Borussia Mönchengladbach eine längere aktive Serie ohne Heimniederlage (13). Die Hertha wartet aktuell nur beim FC Bayern länger auf einen Auswärtssieg (27).

Hertha BSC traf in jedem der letzten sieben Bundesligaspiele gegen den SC Freiburg, unter den aktuellen BL-Teams haben die Berliner gegen kein anderes eine so lange aktive Trefferserie. In Freiburg traf die Hertha gar in 12 BL-Partien in Folge – so lange Trefferserien gelangen ihr zuvor nur bei Eintracht Braunschweig (13 von 1964 bis 1980) und bei Bayer 04 Leverkusen (17 von 2002 bis 2019).

37 Punkte nach 23 Bundesliga-Spielen sind für den SC Freiburg die beste Zwischenbilanz unter Christian Streich. Gleich war die SCF-Ausbeute zu diesem Zeitpunkt einer BL-Spielzeit 2010/11, besser einzig 1994/95 (damals 43 Punkte, auf 3-Pkt.-Regel umgerechnet).

Hertha BSC wartet seit dem 3-2 gegen Borussia Dortmund zum Hinrundenabschluss auf einen Sieg und ist mit zwei Punkten und 5-16 Toren das schwächste Team in der Rückrunde. Sonst in den sechs Rückrundenspielen ebenfalls noch sieglos ist einzig Stuttgart (auch 2U 4N, TD -7).

Vor dem 24. Spieltag kassierte der SC Freiburg die geteilt wenigsten Gegentore in der Bundesliga (26, wie die Bayern und Mainz) und lediglich Schlusslicht Greuther Fürth (61) mehr als Hertha BSC (51).

Hertha BSC kassierte in der Bundesliga erstmals seit 1972/73 wieder 51 Gegentore in den ersten 23 Saisonspielen. Mit mindestens so vielen Gegentoren zu diesem Zeitpunkt landeten im Oberhaus bislang 29 von 49 Teams (59%) letztlich auf den Tabellenrängen 17 und 18.

Der SC Freiburg egalisierte mit 18 Standardtoren seinen Rekord innerhalb einer Bundesliga-Spielzeit (seit det. Datenerfassung 2004/05, wie 2018/19 und 2019/20) und ist so in der laufenden Saison das erfolgreichste Standardteam der Liga.

Hertha BSC ist in der laufenden Bundesliga-Spielzeit das Team mit den wenigsten Pressingsequenzen (252) und den wenigsten hohen Ballgewinnen (123). Zudem startet kein anderer Bundesligist seine eigenen Spielzüge im Schnitt von so weit hinten wie die Berliner (39 m vom eigenen Tor entfernt).

Freiburgs Nicolas Höfler stellte mit 22 gewonnenen Zweikämpfen (von 25, 88% ZK-Quote) beim 2-1 in Augsburg eine neue Saison-Bestmarke in der Bundesliga auf. Über die ganze Spielzeit hinweg gesehen ist sein Teamkollege Lukas Höler der Spieler mit den meisten geführten (345) und gewonnenen Duellen (190).

Freiburgs Nils Petersen, der nun die Chance hat, erstmals seit November 2019 bei drei Bundesliga-Einsätzen in Folge zu treffen, erzielte im letzten Duell mit Hertha BSC den Siegtreffer für den SCF (2-1). Insgesamt schoss Petersen im Oberhaus in 13 Partien sechs Tore gegen die Berliner – nur gegen Frankfurt (8) und Augsburg (7) mehr.

SC Freiburg - Hertha BSC heute live sehen: Der Vorbericht

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss kurz vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den nächsten coronabedingten Ausfall verkraften. Wie der Verein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurde Torhüter Alexander Schwolow ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet und wird wohl nicht zur Verfügung stehen.

"Klar wäre es gut gewesen, wenn Alex hätte spielen können", sagte Trainer Tayfun Korkut und ergänzte: "Ich kann ihnen sagen, die, die dahinter sind, sind heiß". Als Ersatz kommen Nils Körber und Marcel Lotka infrage. Abschließend entschieden sei noch nichts, sagte der Hertha-Trainer.

Getty

Etwas entspannt hat sich die Coronasituation an anderer Stelle im Kader. Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldspieler Jurgen Ekkelenkamp konnten am Donnerstag nach überstandener Infektion wieder am Training teilnehmen. Die beiden hatten gegen RB Leipzig (1:6) am Sonntag wie auch Kevin-Prince Boateng, Marvin Plattenhardt, Lukas Klünter, Dong-Jun Lee, Niklas Stark und Suat Serdar aufgrund positiver Tests gefehlt.

Angesichts der Lage müsse Korkut bei allen Entscheidungen "bis zum letzten Moment warten". Kapitän Dedryck Boyata sei nach seiner Verletzung "mit Sicherheit wieder eine Option".

Die stark von Corona gebeutelten Berliner "wollen aber nicht jammern", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Wir versuchen die Jungs so gut wie möglich vorzubereiten und dann ab in den Kampf."

Hertha ist mit 23 Zählern Tabellen-15. Das Wichtigste sei, "dass wir nicht unruhig werden", sagte Korkut. Das Gefühl habe er aber auch "überhaupt nicht". Der 47-Jährige spüre "Zusammenhalt und dass alle die Situation jetzt annehmen".

Quelle: SID

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

SC Freiburg vs. Hertha BSC heute live im...