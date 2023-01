SC Freiburg vs. FC Basel: LIVE STREAM und TV zum Testspiel heute

Der SC Freiburg bekommt es im Testspiel heute mit dem FC Basel zu tun. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Samstagnachmittag (07. Januar 2023) treffen der SC Freiburg und der FC Basel bei einem Testspiel aufeinander. Angepfiffen wird das Spiel im Marbella-Football-Center in Marbella um 15:00 Uhr.

Der SC Freiburg hat schon im vergangenen Dezember drei Testspiele absolviert. Dabei stehen zwei Unentschieden gegen die Young Boys Bern und den FC Luzern zu Buche sowie ein 3:2-Sieg gegen den Karlsruher SC. Heute Nachmittag steht dann im Trainingslager in Spanien der vorletzte Test gegen den FC Basel an.

Am 13. Januar ist noch einmal der HSV als Testspielgegner zu Gast, bevor dann am 21. Januar das erste Bundesligaspiel der Rückrunde beim VfL Wolfsburg ansteht. Der FC Basel trifft in der Vorbereitung noch auf den BVB, bevor es dann am ersten Rückrunden-Spieltag gegen den FC St. Gallen geht.

Hier bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Infos dazu, wo das Testspiel zwischen Freiburg und Basel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

SC Freiburg vs. FC Basel heute: Das Testspiel auf einen Blick

Begegnung SC Freiburg vs. FC Basel Wettbewerb Testspiel Anpfiff 07. Januar - 15:00 Uhr Spielort Marbella-Football-Center (Marbella)

SC Freiburg vs. FC Basel: Kann man das Spiel im TV verfolgen?

Manche Testspiele der Bundesligisten werden bei uns auch im Free-TV übertragen, die heutige Partie gehört allerdings leider nicht dazu. Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel ist also nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

SC Freiburg vs. Basel heute live: Die Übertragung per LIVE STREAM

Zusehen könnt Ihr beim Testspiel aber trotzdem - und zwar mithilfe eines LIVE-STREAMS. Dieser wird Euch vom SC Freiburg bereitgestellt. Finden könnt Ihr den LIVE-STREAM nicht auf der Website des SC Freiburg, sondern bei YouTube.

Auch dort haben die Freiburger einen eigenen Kanal eröffnet, auf dem u.a. die Pressekonferenzen veröffentlicht werden. Außerdem könnt Ihr dort also auch den LIVE-STREAM zum Testspiel sehen.

Zusehen ist bei YouTube völlig kostenlos möglich. Alles, was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, und schon könnt Ihr direkt auf den Link klicken, den wir hier für Euch herausgesucht haben. Damit landet Ihr heute um 15:00 Uhr direkt beim LIVE-STREAM der Partie.

SC Freiburg vs. FC Basel heute im LIVE STREAM: Die Aufstellungen

