RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruhe) vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga kommt es am Sonntag zum Traditionsduell zwischen dem Karlsruher SC und der Dynamo Dresden. Anstoß im BBBank Wildpark ist um 13.00 Uhr.

Wer zeigt/überträgt Karlsruher SC vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV und Livestream?

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden

Karlsruher SC vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Karlsruher SC vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Eichner Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und der Dynamo Dresden wird in Deutschland live bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel sowohl als Einzelübertragung auf Sky Sport Bundesliga 2 als auch in der Sonntags-Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1. Alternativ können Fans die Begegnung im Stream bei SkyGo und WOW verfolgen. Nele Ocik wird die Moderation in der Konferenz übernehmen, während Dominik Müller das Spiel für Euch am Mikrofon verfolgt.Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Der KSC befindet sich gewissermaßen im Niemandsland der Tabelle - und hat sowohl keine großen Sorgen nach unten als auch keine Ambitionen nach oben. Trotzdem will die Mannschaft von Coach Christian Eichner gerne die positive Formkurve fortführen und sich über den dritten Sieg in Serie das eigene Selbstvertrauen ankurbeln.

Die Sachsen hingegen rangieren im unteren Mittelfeld und schweben in akuter Abstiegsgefahr. Die Mannschaft von Thomas Stamm hat auf dem 14. Tabellenplatz lediglich das bessere Torverhältnis gegenüber der direkten Konkurrenz aus Braunschweig, die sich auf dem Relegationsplatz befindet. Auch der erste direkte Abstiegsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. Dementsprechend geht es für die Elbflorenzer ums nackte Überleben. Dafür soll nach dem 3:1 gegen Darmstadt der zweite Sieg in Folge her.

Karlsruher SC vs Dynamo Dresden: Die Tabellen

