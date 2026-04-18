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Deutschland 2 Bundesliga
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Marko Brkic

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. SC Paderborn heute live im Free TV und Live Stream?

Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 - Paderborn
Hannover 96
Paderborn

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn. Wo ihr die Partie live sehen könnt, lest ihr hier.

Topspiel am Samstagabend: Am 18. April empfängt Hannover 96 den SC Paderborn zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga. Los geht es um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover.

Sky WOWHier live sehen!
NITROHier live sehen!

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. SC Paderborn heute live im Free TV und Live Stream?

Auch Hannover gegen Paderborn läuft - wie alle Zweitliga-Spiele - live bei Sky. Die Übertragung gibt es auf mehreren Kanälen, kommentiert von Hannes Herrmann. Wer lieber streamt, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen.

Zusätzlich wird das Spiel im Free-TV bei NITRO gezeigt, während RTL+ einen kostenpflichtigen Stream anbietet.

Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 los?

Hannover mischt im Aufstiegskampf kräftig mit und setzte zuletzt mit einem 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 ein Ausrufezeichen.

Deutschland 2 Bundesliga
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Hannover 96
H96
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Paderborn
SCP

Themen der Woche: Was war bei Paderborn los? 

Auch der SC Paderborn befindet sich auf Kurs Bundesliga: Aktuell rangiert man auf Platz zwei, lediglich der FC Schalke 04 steht noch davor - mit einem Vorsprung von nur einem Punkt.

Hannover 96 vs. Paderborn: Anstoßzeit

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Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Heinz von Heiden-Arena

Hannover 96 vs. Paderborn: Aufstellungen

Hannover 96 vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Titz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Kettemann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Hannover 96 vs. Paderborn: Form

H96
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Hannover 96 vs. Paderborn: Bilanz direkte Duelle

H96

Letzte 5 Spiele

SCP

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Hannover 96 vs. Paderborn: Die Tabellen

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