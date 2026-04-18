Topspiel am Samstagabend: Am 18. April empfängt Hannover 96 den SC Paderborn zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga. Los geht es um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. SC Paderborn heute live im Free TV und Live Stream?

Auch Hannover gegen Paderborn läuft - wie alle Zweitliga-Spiele - live bei Sky. Die Übertragung gibt es auf mehreren Kanälen, kommentiert von Hannes Herrmann. Wer lieber streamt, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen.

Zusätzlich wird das Spiel im Free-TV bei NITRO gezeigt, während RTL+ einen kostenpflichtigen Stream anbietet.

Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 los?

Hannover mischt im Aufstiegskampf kräftig mit und setzte zuletzt mit einem 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 ein Ausrufezeichen.

Themen der Woche: Was war bei Paderborn los?

Auch der SC Paderborn befindet sich auf Kurs Bundesliga: Aktuell rangiert man auf Platz zwei, lediglich der FC Schalke 04 steht noch davor - mit einem Vorsprung von nur einem Punkt.

Hannover 96 vs. Paderborn: Anstoßzeit

Hannover 96 vs. Paderborn: Aufstellungen

Hannover 96 vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Titz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer R. Kettemann

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Hannover 96 vs. Paderborn: Form

Hannover 96 vs. Paderborn: Bilanz direkte Duelle

Hannover 96 vs. Paderborn: Die Tabellen

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