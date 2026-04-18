Topspiel am Samstagabend: Am 18. April empfängt Hannover 96 den SC Paderborn zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga. Los geht es um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover.
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SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. SC Paderborn heute live im Free TV und Live Stream?
Auch Hannover gegen Paderborn läuft - wie alle Zweitliga-Spiele - live bei Sky. Die Übertragung gibt es auf mehreren Kanälen, kommentiert von Hannes Herrmann. Wer lieber streamt, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen.
Zusätzlich wird das Spiel im Free-TV bei NITRO gezeigt, während RTL+ einen kostenpflichtigen Stream anbietet.
Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 los?
Hannover mischt im Aufstiegskampf kräftig mit und setzte zuletzt mit einem 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 ein Ausrufezeichen.
Themen der Woche: Was war bei Paderborn los?
Auch der SC Paderborn befindet sich auf Kurs Bundesliga: Aktuell rangiert man auf Platz zwei, lediglich der FC Schalke 04 steht noch davor - mit einem Vorsprung von nur einem Punkt.