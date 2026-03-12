RTL oder NITRO für SC Freiburg heute? Wer zeigt / überträgt KRC Genk vs. SCF live im Free TV und Live Stream?

Der SC Freiburg bestreitet am heutigen Donnerstag, den 12. März, das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League. Die Breisgauer gastieren beim belgischen Klub KRC Genk. Anstoß in der Cegeka Arena ist um 21:00 Uhr.

Gute Nachrichten für alle Fans des SC Freiburg: Das Europa-League-Hinspiel beim KRC Genk wird am Donnerstagabend live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL zeigt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20:45 Uhr, bevor um 21:00 Uhr der Anpfiff in der Cegeka Arena ertönt. Wer das Spiel lieber digital verfolgen möchte, findet bei RTL+ den passenden Live-Stream. Hierfür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

In der heimischen Liga belegt der KRC Genk derzeit den achten Tabellenplatz. Die Leistungen im europäischen Wettbewerb fielen bislang jedoch positiver aus: Nach Rang neun in der Ligaphase der Europa League setzte sich der belgische Vertreter in den Playoffs gegen Dinamo Zagreb durch. Einem 3:1-Heimsieg folgte ein 3:3-Unentschieden im Rückspiel, womit sich Genk für das Achtelfinale qualifizierte.

Der SC Freiburg tritt die Reise nach Belgien mit Rückenwind an. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Julian Schuster ein beachtliches 3:3-Remis gegen Bayer Leverkusen. Dabei bewiesen die Breisgauer Nehmerqualitäten und glichen gleich zweimal einen Rückstand aus.

