Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoGenk
Cegeka Arena
team-logoSC Freiburg
Hier live sehen
Lena Krey

RTL oder NITRO für SC Freiburg heute? Wer zeigt / überträgt KRC Genk vs. SCF live im Free TV und Live Stream?

In der Europa League steht heute das Achtelfinal-Hinspiel Genk gegen den SC Freiburg an. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der SC Freiburg bestreitet am heutigen Donnerstag, den 12. März, das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League. Die Breisgauer gastieren beim belgischen Klub KRC Genk. Anstoß in der Cegeka Arena ist um 21:00 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO für SC Freiburg heute? Wer zeigt / überträgt KRC Genk vs. SCF live im Free TV und Live Stream?

RTLHier ansehen
RTL+Hier ansehen

Gute Nachrichten für alle Fans des SC Freiburg: Das Europa-League-Hinspiel beim KRC Genk wird am Donnerstagabend live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL zeigt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20:45 Uhr, bevor um 21:00 Uhr der Anpfiff in der Cegeka Arena ertönt. Wer das Spiel lieber digital verfolgen möchte, findet bei RTL+ den passenden Live-Stream. Hierfür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Genk gegen SC Freiburg

crest
Europa League - Playoffs
Cegeka Arena

Genk vs SC Freiburg: Aufstellungen

Genk vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

GenkHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
26
T. Lawal
6
M. Smets
3
M. Sadick
77
Z. El Ouahdi
18
J. Kayembe Ditu
14
C. Sor
20
K. Karetsas
24
N. Sattlberger
10
J. Ito
38
D. Heymans
29
R. Mirisola
1
N. Atubolu
30
Christian Günter
28
M. Ginter
43
B. Ogbus
29
P. Treu
19
J. Beste
32
V. Grifo
6
P. Osterhage
14
Y. Suzuki
44
J. Manzambi
31
I. Matanovic

4-2-3-1

SCFAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Hayen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Europa League
Genk crest
Genk
GNK
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Genk

In der heimischen Liga belegt der KRC Genk derzeit den achten Tabellenplatz. Die Leistungen im europäischen Wettbewerb fielen bislang jedoch positiver aus: Nach Rang neun in der Ligaphase der Europa League setzte sich der belgische Vertreter in den Playoffs gegen Dinamo Zagreb durch. Einem 3:1-Heimsieg folgte ein 3:3-Unentschieden im Rückspiel, womit sich Genk für das Achtelfinale qualifizierte.

News über SC Freiburg

Der SC Freiburg tritt die Reise nach Belgien mit Rückenwind an. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Julian Schuster ein beachtliches 3:3-Remis gegen Bayer Leverkusen. Dabei bewiesen die Breisgauer Nehmerqualitäten und glichen gleich zweimal einen Rückstand aus.

Form

GNK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Genk vs SC Freiburg: Die Tabellen

SC Freiburg bei KRC Genk heute im Live Stream und live im Free TV: Nützliche Links

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung
0