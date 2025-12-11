Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RTL, NITRO oder RTL+? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv heute live im Free TV und im Live Stream?

Der VfB Stuttgart empfängt heute in der Europa League Maccabi Tel Aviv. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstagabend, den 11. Dezember, kommt es im Rahmen der Europa League am 6. Spieltag zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv. Anstoß ist um 18.45 Uhr in der Stuttgarter MHP Arena.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Die Begegnung VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv könnt Ihr heute ausschließlich im Livestream bei RTL+ verfolgen.

Der Stream startet um 18.25 Uhr mit der Vorberichterstattung. Um den VfB bei RTL+ sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Voraussichtliche Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge möchte der VfB heute an die erfolgreiche vergangene Europa-League-Partie anknüpfen. Beim Auswärtsspiel gegen die Go Ahead Eagles in den Niederlanden feierte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß einen klaren 4:0-Erfolg.

Europa League
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Maccabi Tel Aviv crest
Maccabi Tel Aviv
MTA

Mit insgesamt neun Punkten aus fünf Spielen stehen die Schwaben damit derzeit auf dem zwölften Platz der EL-Tabelle.

News über Maccabi Tel Aviv

Die Gäste aus Israel konnten aus fünf Partien erst einen Punkt sammeln und weisen dabei ein ernüchterndes Torverhältnis von 1:14 auf. Nur OGC Nizza steht mit null Punkten noch schlechter in der Tabelle und liegt hinter Maccabi Tel Aviv. Für den VfB Stuttgart heute also eine klare Pflichtaufgabe.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

MTA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/16
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Die Tabellen

