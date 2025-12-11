Am heutigen Donnerstagabend, den 11. Dezember, kommt es im Rahmen der Europa League am 6. Spieltag zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv. Anstoß ist um 18.45 Uhr in der Stuttgarter MHP Arena.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL, NITRO oder RTL+? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv heute live im Free TV und im Live Stream?

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Die Begegnung VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv könnt Ihr heute ausschließlich im Livestream bei RTL+ verfolgen.

Der Stream startet um 18.25 Uhr mit der Vorberichterstattung. Um den VfB bei RTL+ sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge möchte der VfB heute an die erfolgreiche vergangene Europa-League-Partie anknüpfen. Beim Auswärtsspiel gegen die Go Ahead Eagles in den Niederlanden feierte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß einen klaren 4:0-Erfolg.

Mit insgesamt neun Punkten aus fünf Spielen stehen die Schwaben damit derzeit auf dem zwölften Platz der EL-Tabelle.

News über Maccabi Tel Aviv

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Die Tabellen

