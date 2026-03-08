Rot Weiß Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig heute live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung?

Traditionsduell im Steigerwaldstadion: Rot-Weiß Erfurt hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost die BSG Chemie Leipzig zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr im Erfurter Steigerwaldstadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Regionalliga Nordost: Die Partie zwischen Rot-Weiss Erfurt und Chemie Leipzig ist kostenlos zu sehen. Eine Partie pro Spieltag wird bei der Leipziger Volkszeitung sowie der sächsischen Zeitung im Livestream gezeigt. Am 23. Spieltag wird diese Partie das Traditionsduell zwischen den Chemikern und dem RWE sein. Beginn der Übertragung ist um 13.45 Uhr.

Anstoßzeit RW Erfurt gegen BSG Chemie Leipzig

RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig: Aufstellungen

Form

Bilanz direkte Duelle

RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.