Deutschland 4
team-logoRW Erfurt
team-logoBSG Chemie Leipzig
Eric Klein

Rot Weiß Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig heute live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung?

In der Regionalliga Nordost spielt Rot-Weiss Erfurt am Sonntag gegen die BSG Chemie Leipzig. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Traditionsduell im Steigerwaldstadion: Rot-Weiß Erfurt hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost die BSG Chemie Leipzig zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr im Erfurter Steigerwaldstadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Regionalliga Nordost: Die Partie zwischen Rot-Weiss Erfurt und Chemie Leipzig ist kostenlos zu sehen. Eine Partie pro Spieltag wird bei der Leipziger Volkszeitung sowie der sächsischen Zeitung im Livestream gezeigt. Am 23. Spieltag wird diese Partie das Traditionsduell zwischen den Chemikern und dem RWE sein. Beginn der Übertragung ist um 13.45 Uhr.

Anstoßzeit RW Erfurt gegen BSG Chemie Leipzig

Deutschland 4 - Regionalliga Nordost

RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig: Aufstellungen

Form

-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

Letzte 5 Spiele

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

14

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RW Erfurt vs. BSG Chemie Leipzig: Die Tabellen

