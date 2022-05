Roma vs. Feyenoord: TV und LIVE-STREAM – so wird das Finale der Conference League übertragen

Am Mittwochabend um 21 Uhr findet im Nationalstadion von Albaniens Hauptstadt Tirana das Finale der Conference League statt. Dabei duellieren sich die Roma und Feyenoord um den Titel im neu geschaffenen Wettbewerb der UEFA. Diese Mannschaften belegten in der italienischen Serie A und in der niederländischen Eredivisie den sechsten und den dritten Platz.

Die beiden Teilnehmer am Finale der Conference League schlossen ihre Gruppen auf dem ersten Platz ab. Infolgedessen kamen sie in der K.o.-Phase erst im Achtelfinale zum Einsatz. Dort bezwang Roma eine andere niederländische Mannschaft, Vitesse Arnheim. Danach setzte sich das Team von Jose Mourinho gegen Bodö/Glimt aus Norwegen durch. Und im Halbfinale meisterte der italienische Hauptstadtklub die Leicester City.

Feyenoord warf zeitgleich den französischen Spitzenklub Olympique Marseille aus der Conference League. Zuvor dominierte die Elf von Arne Slot in den Runden zuvor Slavia Prag und Partizan Belgrad.

Im Finale der Conference League 2021/2022 treffen am Mittwoch um 21 Uhr Roma und Feyenoord aufeinander. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Roma vs. Feyenoord: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Roma vs. Feyenoord Datum: Mittwoch, 25. Mai 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Nationalstadion Tirana

Roma gegen Feyenoord heute live im TV schauen: So wird das Finale der Conference League übertragen

Die Senderechte an der Europa League und an der Conference League ermöglichten es RTL Deutschland über die gesamte Saison hinweg, Partien aus beiden Wettbewerben auszustrahlen. Hierbei konntet Ihr in jeder Europapokal-Woche bei RTL oder bei NITRO insgesamt ein Match im Free-TV mitverfolgen. Doch wie steht es um die Übertragung des Finales der Conference League Roma – Feyenoord?

Roma vs. Feyenoord heute live im Free-TV: so wird das Finale der Conference League übertragen

GOAL kann Euch diesbezüglich erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: NITRO liefert Euch das Finale der Conference League zwischen der Roma und Feyenoord kostenlos ins Haus. Eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß im Nationalstadion von Tirana und somit um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung. Obendrein könnt Ihr den gesamten Fußballabend in HD genießen.

Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Übertragung des Finales der Conference League zwischen Roma und Feyenoord:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Sender: NITRO

Roma vs. Feyenoord heute live im LIVE-STREAM bei RTL+

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Allerdings stellt die Übertragung des Finales der Conference League Roma – Feyenoord einen Premium-Inhalt von RTL+ dar. Daher benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo beim Streamingportal der RTL Gruppe, das bis Anfang November NowTV hieß.

Hierbei müsst Ihr jeweils 4,99 Euro und 7,99 Euro auf den Tisch legen. Für den letztgenannten Preis erhaltet Ihr die Möglichkeit, das Paket mit zwei Geräten gleichzeitig zu benützen. Obendrein fallen mit Ausnahme der Werbungen in den Live-Streams der Sender sämtliche Werbeeinschaltungen weg. Hier findet Ihr etliche weiterführende Informationen. Anders als bei der TV-Ausstrahlung beginnt die Übertragung um 19.55 Uhr. Zudem kommt Ihr in den Genuss des Specials "Finale: Die Viererkette".

Roma – Feyenoord heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend könnt Ihr mittels PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones auf das gesamte Angebot des Streamingportals zugreifen. Damit meinen wir etwa die Live-Streams aller Sender der RTL Gruppe (RTL, NITRO, RTL Zwei, Super RTL, VOX, …). Zudem erstreckt sich das Angebot beispielsweise auf Begegnungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und auf Motorsport. Ansonsten besteht für die Eigentümer von Smart-TVs die Möglichkeit, die Gratis-App zu installieren. Alternativ könnt Ihr einen gewöhnlichen Fernseher mittels HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.

Zu Roma vs. Feyenoord via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zum gesamten Spielverlauf im Finale der Conference League zwischen Roma und Feyenoord. Im Zuge dessen bekommt Ihr von Push-Mitteilungen, sodass Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen müsst.

Roma gegen Feyenoord im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Finale der Conference League übertragen

Im Free-TV: NITRO Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Roma vs. Feyenoord: Die Aufstellungen zur Conference League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.