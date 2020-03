Roger Schmidt wird neuer Trainer bei PSV Eindhoven

Der ehemalige -Trainer Roger Schmidt übernimmt ab dem Sommer das Traineramt bei der . Das gaben die Niederländer am Mittwoch bekannt.

Der derzeitige Interimscoach Ernest Faber wird die aktuelle Saison noch zu Ende führen, danach wird Schmidt dann in Eindhoven übernehmen. Sein Vertrag wird vorerst über zwei Jahre laufen.

"Roger Schmidt war immer unsere erste Wahl als neuer Trainer und daher sind wir umso glücklicher, ihn nun verkünden zu können", sagte PSV-Sportdirektor John de Jong.

We proudly announce our new head coach.



𝐑𝐨𝐠𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐦𝐢𝐝𝐭 🇩🇪#ErIstHier