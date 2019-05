Regeländerung in der Relegation: Vierte Einwechslung in Rückspielen möglich

Für die teilnehmenden Vereine gibt es keine wichtigeren Spiele als die Relegationspartien. Nun gibt es eine Regeländerung bei Verlängerung.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat für die anstehenden Relegationsspiele die Richtlinien angepasst und den Teams für den Fall einer Verlängerung eine vierte Einwechslung eingeräumt. Das gab die DFL am Montag bekannt. Die zusätzliche Einwechslung ist im bereits gängig und könnte in der Relegation nur in den beiden Rückspielen zum Tragen kommen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In dieser Saison müssen und der in der Relegation für die antreten. Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER), dass Rückspiel findet am kommenden Montag statt.

Um den Aufstieg beziehungsweise Verbleib in die zweite Liga spielen Wehen Wiesbaden (Tabellendritter der dritten Liga) und der (16. der 2. Liga), die beiden Spiele finden am Freitag sowie Dienstag, den 28. Mai statt.