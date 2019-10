Real Madrids Trainer Zinedine Zidane: Was machen eigentlich seine Söhne Enzo, Luca, Theo und Elyaz?

Der Real-Coach war auch als Spieler eine Legende. Seine vier Söhne eifern ihm nach. Auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichem Erfolg.

HINTERGRUND

Zinedine Zidane gilt als einer der besten und erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Wie aber steht es um die vier Söhne der französischen Fußball-Legende?

Goal und SPOX werfen einen Blick auf die bisherigen Werdegänge von Enzo (24), Luca (21), Theo (17) und Elyaz (13).

Enzo Zidane: Der Hype ist vorbei

Geburtsdatum: 24. März 1995 (24 Jahre alt)

24. März 1995 (24 Jahre alt) Verein: CD Aves

CD Aves Position: Zentrales offensives Mittelfeld

Der Älteste der Zidane-Söhne musste mit Abstand die meisten Vergleiche mit seinem Vater über sich ergehen lassen. Schon früh wurde in und debattiert, ob der in Bordeaux geborene Filius des legendären Spielmachers von das Zeug hat, um in dessen Fußstapfen zu treten. Heute ist endgültig klar: Er hat es nicht.

Enzo durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Königlichen, schaffte es aber nur zu einem Pflichtspieleinsatz für deren Profis. Die schier unendlichen Diskussionen und der medial erzeugte Hype um ihn taten ihm nicht gut. Im Sommer 2017, nachdem er Teil des Kaders im Champions-League-Finale gegen war, teilte ihm der Verein mit, ohne ihn zu planen. Er schloss sich CD Alaves mit der Hoffnung an, in der Primera Division Fuß zu fassen. Stattdessen drückte Enzo aber nur die Bank, weshalb er nach nur vier Profieinsätzen die Flucht ergriff.

Sein bestens vernetzter Vater vermittelte ihn an den damals in der Schweizer Super League vertretenen FC Lausanne Sport, wo mit Fabio Celestini ein enger Vertrauter von "Zizou" als Trainer tätig war. Celestini schaffte es aber ebenso wenig, den 1,85 Meter großen offensiven Mittelfeldspieler in sein System einzubinden. Kritiker sagten ihm nach, er sei nicht mehr als ein Spieler für die Galerie, der zu wenig Torgefahr und Tempo im letzten Drittel ausstrahle. Außerdem klagte Enzo, der sein gesamtes Leben bis dato in Spanien verbracht hatte, angeblich über Heimweh.

Die logische Konsequenz: Er kehrte zur Saison 2018/19 nach Madrid zurück. Dort heuerte er bei Rayo Majadahonda an, einem Zweitligisten aus dem Nordwesten der spanischen Hauptstadt, der seine Heimspiele damals im Wanda Metropolitano, dem Stadion von , austrug. 34 Spiele bestritt Enzo für Majadahonda, sammelte aber lediglich einen Scorerpunkt. Der Verein stieg in die dritte spanische Liga ab und der gescheiterte Zidane-Sohn zog erneut weiter.

Seit dieser Saison trägt er das Trikot des portugiesischen Erstligisten CD Aves. Sein Vertrag läuft bis 2021. Ob er so lange bleibt, ist fraglich. Nach acht Spieltagen steht Aves mit nur drei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Immerhin: Enzo kommt mit zwei Treffern schon auf mehr Torbeteiligungen als bei seinem vorherigen Arbeitgeber. Der große Karriere-Durchbruch ist ihm aber nicht mehr zuzutrauen.

Luca Zidane: Zwischen Teufelskerl und Fliegenfänger

Geburtsdatum: 13. Mai 1998 (21 Jahre alt)

13. Mai 1998 (21 Jahre alt) Verein: Racing Santander

Racing Santander Position: Tor

Wenn die fußballverrückten Zidanes früher im Garten kickten, musste irgendeiner ins Tor. Der drei Jahre nach Enzo geborene Luca übernahm diese Rolle - und fand so großen Gefallen daran, dass er sich auch in Reals Jugendmannschaften freiwillig zwischen die Pfosten stellte.

Diese Entscheidung erwies sich zunächst als goldrichtig für seine Entwicklung. Luca wurde regelmäßig von den französischen U-Nationalmannschaften eingeladen und machte auch bei Real mit einigen Glanzparaden von sich reden. In seinen späten Jugendjahren leistete er sich jedoch mehrere vermeidbare Patzer, die ihn sehr schlecht aussehen ließen und seinen Platz im Frankreich-Kader kosteten. Er verschätzte sich häufiger beim Rauslaufen oder spielte so manchem Gegner unbedrängt den Ball in den Fuß. Auch seine vergleichsweise nachteilige Größe (1,83 Meter) bereiteten ihm bei hohen Bällen Probleme.

Dennoch gehörte er bis zu diesem Sommer auch dem Profiteam seines Vaters an (zwei Einsätze) und konkurrierte mit Thibaut Courtois und dem mittlerweile bei unter Vertrag stehenden Keylor Navas um einen Platz im Tor der Blancos. Letztlich entschied er sich für einen Wechsel auf Leihbasis zum spanischen Zweitligisten Racing Santander.

"Ich bereue es nicht, Real verlassen zu haben. Hier in Santander kann ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen. Wichtig ist, dass ich regelmäßig spiele", stellte Luca erst zu Beginn der Woche in einem Interview mit der Sportzeitung AS klar. Bisher hütete er in neun Spielen das Tor der auf dem 20. Platz postierten Kantabrier und behielt dabei drei Mal eine weiße Weste.

Wie es nach der Saison für den 21-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Real läuft aus. Der Klub wird wohl nicht um seinen Verbleib kämpfen - auch wenn sein Vater keineswegs müde wird zu betonen, Luca sei "ein sehr talentierter Torhüter".

Theo Zidane: Zinedine 2.0 oder Enzo 2.0?

Geburtsdatum: 18. Mai 2002 (17 Jahre alt)

18. Mai 2002 (17 Jahre alt) Verein: Real Madrid Juvenil A (U19)

Real Madrid Juvenil A (U19) Position: Zentrales offensives Mittelfeld

Seit 2010 ein Teil von "la Fabrica", der Real-Jugend, kommt der drittälteste Zidane-Sohn nicht nur optisch ganz nach seinem Vater. Auch spielerisch weiß der Zehner in Reals Jugendmannschaften zu gefallen, weshalb er bereits dem Kader der U19 angehört und für die UEFA gemeldet ist.

Theo steht zudem regelmäßig für Frankreichs U17 auf dem Platz steht, in neun Länderspielen erzielte er zwei Tore.

Bei Real erhoffen sie sich Großes von dem Rechtsfuß. In der vergangenen Woche ließ ihn sein Vater sogar bei den Profis mittrainieren. All das tat der mittlerweile gescheiterte Enzo in seinem Alter aber auch. Was Hoffnung macht, dass Theo den Vorschusslorbeeren gerecht wird: Er hinterlässt einen wesentlich athletischeren Eindruck als sein älterer Bruder. Mit seinen 1,93 Metern wirkt er robuster und zweikampfstärker.

Diese physische Komponente könnte, gepaart mit seiner typisch Zidane'schen Technik sowie Uneigennützigkeit vor dem gegnerischen Tor, der Schlüssel sein zu einem erfolgreicheren Werdegang als dem von Enzo. Ein italienischer Scout sagte jedenfalls vor der im vergangenen Mai zur französischen Sportzeitung L'Equipe : "Es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber ja: Mit seiner Spielübersicht erinnert mich Theo Zidane an seinen Vater. Selbst wenn man ihm die Hände vor die Augen hält, sieht er immer noch, was um ihn herum passiert."

Der nächste logische Schritt für Theo wäre eine Beförderung in die zweite Mannschaft. Die wird übrigens von einer weiteren Real-Legende trainiert: Raul Gonzalez Blanco .

Elyaz Zidane: Jungspund auf Selbstsuche

Geburtsdatum: 26. Dezember 2005 (13 Jahre alt)

26. Dezember 2005 (13 Jahre alt) Verein: Real Madrid Cadete B (U15)

Real Madrid Cadete B (U15) Position: Linke Abwehr/Linkes Mittelfeld

Wie Theo übersprang auch der jüngste Zidane-Sohn zuletzt eine Jugendmannschaft der Blancos und wird seit dieser Saison im Kader der Cadete B (U15) aufgeführt. Viel ist über den in Marseille geborenen 13-Jährigen bislang nicht bekannt, auf seinem offiziellen Vereinsprofil sagt er über sich selbst nur: "Ich mag es, den Ball zu meinen Mitspielern zu spielen."

Real-Insidern zufolge handelt es sich jedoch um einen anderen Spielertypen als Enzo und Theo, der sich noch auf der Suche nach seiner bevorzugten Position finden muss. War er in der vergangenen Saison noch vorwiegend im linken Mittelfeld beheimatet, so kommt er in dieser auch häufig auf der Position des linken Verteidigers zum Einsatz.

Was ihn schon einmal definitiv von seinen Brüdern unterscheidet: Er ist der einzige Linksfuß. Für eine echte Prognose ist es bei Elyaz aber noch zu früh.