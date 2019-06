Real Madrid präsentiert neues Heimtrikot für 2019/20

Real Madrid hat am Freitagvormittag sein neues Heimtrikot präsentiert. Die Königlichen wollen damit zu altem Glanz zurückkehren.

Der spanische Top-Klub und Ausrüster adidas haben am Freitagvormittag das neue Heimtrikot für die kommende Saison 2019/20 vorgestellt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Das Heim-Jersey der Königlichen ist wie schon traditionell in Weiß gehalten, wobei die Applikationen sowie die Schrift des Sponsors in der kommenden Saison wieder in Gold dargestellt werden. In der abgelaufenen Saison waren diese noch schwarz-grau.

Real will nach einer schwachen Saison, in der man keinen Titel holte, mit Zinedine Zidane in die Erfolgsspur zurückkehren.