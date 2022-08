Real Madrid oder RB Leipzig: Wo landet Timo Werner?

Timo Werner hat wohl keine Zukunft bei Chelsea, will den Klub verlassen. Doch welcher Verein kommt für den Stürmer infrage?

Timo Werner will den FC Chelsea verlassen - die Frage ist nur: Wohin könnte die Reise gehen? Offenbar wurde der Nationalspieler bei Real Madrid angeboten. Allerdings macht sich auch RB Leipzig Hoffnung.

Nach zwei Jahren, in denen er nicht wirklich glücklich wurde, strebt Werner dem Vernehmen nach eine Luftveränderung an. In der vergangenen Saison kam er nur auf 24 Einsätze und auch in der neuen Saison gilt er als nicht gesetzt.

Und auch der FC Chelsea scheint inzwischen nicht mehr abgeneigt, Werner abzugeben, um Einnahmen für einen neuen Stürmer zu generieren. Nun soll Chelsea sogar proaktiv auf einen Abnehmer zugegangen sein und Werner bei Real Madrid angeboten haben.

Real Madrid: 35 Millionen Euro für Timo Werner?

Laut dem Radiosender Cadena Ser müsste Real Madrid 35 Millionen Euro für die Dienste des Deutschen zahlen, wenn der Deal zustande käme. Auch eine Leihe, die eine Option auf einen dauerhaften Wechsel zum gleichen Preis beinhaltet, könnte zum Thema werden.

Der Mirror berichtete am Wochenende, dass Newcastle United in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit Chelsea sein soll.

Laut kicker soll aber auch RB Leipzig weiter intensiv an einer Rückhol-Aktion arbeiten. Die Rede ist dabei allerdings noch von vielen "schwierigen und ergebnisoffenen Gesprächen" bis es zu einem Ergebnis kommen könnte.