"Heute war ich überhaupt nicht gut": Real Madrids Matchwinner Jude Bellingham überrascht mit Aussage

In seinem ersten Clásico trifft Jude Bellingham doppelt und wird für Real Madrid zum Matchwinner. Hinterher zeigt er sich sehr selbstkritisch.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Real Madrid hat sich nach seinem ersten Clásico im Trikot der Königlichen sehr selbstkritisch gezeigt. Dabei hatte der 20-Jährige Real nach einem 0:1-Rückstand mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte zum 2:1-Auswärtssieg beim FC Barcelona geführt.

WAS WURDE GESAGT? "Heute war ich nicht auf Top-Niveau", sagte Bellingham Real Madrid TV. "Es geht darum, dass ich mit denen vorne zusammenspiele und dem Team helfen kann. Heute war ich überhaupt nicht gut, aber ich habe zwei Tore gemacht", fügte er hinzu.

"Dieses Spiel hat Spaß gemacht. Ich habe gerade mit meiner Familie gesprochen und ihnen gesagt, dass ich vorher sehr aufgeregt war, denn ich habe mir schon viele Clásicos auf der Couch angeschaut. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich jetzt dran bin. Und ich hab es hinbekommen. Gerade läuft alles gut für mich: Ich bereite mich gut auf die Spiele vor, trainiere gut und will einfach immer dazulernen und mich verbessern", sagte der Engländer.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty Images

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Bellingham darf sich nach dem Clásico in dieser Woche ausruhen, denn das nächste Spiel steht für Real erst am kommenden Samstag an, wenn es im eigenen Stadion gegen Rayo Vallecano geht.