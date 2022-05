Real Madrid vs. Manchester City live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

Zwischen Real Madrid und Manchester City geht es am heutigen Mittwoch ab 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu um den Einzug ins Finale der Champions League 2021/22.

Europäischen Spitzenfußball live auf DAZN sehen: Hier geht's zur Anmeldung

An das Halbfinal-Hinspiel in Manchester werden sich viele Fans noch gerne erinnern. Nach einer spektakulären Partie setzte sich Manchester City mit 4:3 durch. Für Real Madrid war es Karim Benzema, der mit einem verwandelten Elfmeter zum Endstand ein noch respektables Ergebnis für das Rückspiel herausholte.

Der erste Finalist steht bereits fest. Gestern gewann der FC Liverpool nach einem 2:0 im Hinspiel beim FC Villarreal mit 3:2.

Alle Infos, wo das Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City übertragen wird, findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Real Madrid - Manchester City 0:0 Tore Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Junior Aufstellung Manchester City Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden Gelbe Karten Modric (9.) / Laporte (9.)

52. | Über die linke Seite nimtm Vinicius Junior Tempo auf, kann nicht gestellt werden. Der Brasilianer behält zudem die Übersicht, spielt zurück in die Mitte zu Luka Modric. Der Kroate nimmt den Ball freistehend nicht effizient genug an und bleibt mit seinem Linksschuss dann hängen. Danach erweist sich Keeper Ederson als unsicher. Real abe rkann dies nicht nutzen.

50. | Erst eine Einzelleistung in nicht ganz so gefährlicher Position bringt einen Torabschluss. Der Linksschuss von Gabriel Jesus links in der Box fliegt aber immerhin aufs Tor zu. Thibaut Courtois hält den Ball sicher.

48. | In der Folge bemüht sich Manchester um ausgiebigen Ballbesitz. Viel Freude aber haben die Skyblues dabei nicht. Real stört effizient und lässt kaum etwas zu.

46. | Vom Anstoß weg spielen die Königlichen vertikal. Der lange Diagonalball von Toni Kroos landet auf der rechten Seite bei Dani Carvajal. Dessen Hereingabe ist auf Höhe des zweiten Pfostens für Vinicius Junior schwer zu nehmen. Mit dem linken Fuß verfehlt der Brasilianer in aussichtsreicher Position das Tor.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Noch sind keine Tore gefallen im Halbfinalrückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City. Die Gäste also bauen nach wir vor auf ihr 4:3 aus der Vorwoche. In der Summe gestaltete sich die erste Hälfte optisch offener als das Hinspiel. Beide Mannschaften hatten tonangebende Phasen, weshalb sich der Ballbesitz ziemlich verteilte. Auch darüber hinaus ging es äußerst ausgeglichen zu, wie die 6:6 Torschüsse belegen.

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | In halbrechter Position setzt sich Kevin De Bruyne durch und kommt zum Schuss. Der von Eder Militao abgefälschte Ball verfehlt das Ziel deutlich und sorgt für eine Ecke, mit der Phil Foden nicht viel anzufangen weiß.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43. | Plötzlich hat Karim Benzema nach einem Pass von Ferland Mendy über links freie Bahn ind en Sechzehner. Das ist eine Großchance für den Franzoen, der aber mit dem rechten Fuß rechtdeutölich verzeiht. ZU seinem Glück ertönt dann ohnehin der Abseitspfiff.

41. | Real reagiert umgehend. Einmal mehr erweist sich Kyle Walker als defensiv sehr robust im Zweikampf. Kurz darauf wird Federico Valverde beim Schussversuch abgeblockt.

40. | Dann feuert Phil Foden aus leciht nach rechts versetzter Position. Der Rechtsschuss aus etwa 18 Metern erfordert das Eingreifen von Thibaut Courtois. Der belgische Keeper pariert.

39. | Manchester erarbeitet sich eine Ecke, die Bernardo Silva von der linken Seite in die Mitte tritt. Auch deise Standardsituation beschwärt keine Gefahr herauf.

37. | Mit einem Steilpass sucht Luka Modric den Laufweg von Vinicius Junior. Und der ist schnell. Im letzten Moment stellt Kyle Walker geschickt den Körper rein, stößt da aber auch leicht mit dem linken Arm. Dem Unparteiischen ist das zu wenig für einen Pfiff und in der Folge eine Rote Karte.

35. | Karim Benzema stoppt einen Ball von Rodrigo mit dem Unterleib, also den südlichen Regionen. Das verursacht natürlich äußerst unangenehme Schmerzen. Der Stürmer muss mal kurz zu Boden und einen Moment durchatmen. Dann heißt es: Zähne zusammenbeißen.

34. | Jetzt wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und Sekunden später kehrt Casemiro auf den Rasen zurück.

33. | Nach einem Zweikampf mit Phil Foden bleibt Casemiro liegen. Dabei hat der Brasilianer da eigentlich das Foul begangen, die Schmerzen also selbst zu verantworten. Die Betreuer müssen zu Hilfe eilen.

31. | In dieser Phase bemühen sich auch die Hausherren um Spielanteile und schaffen es, den Gegner mal eine Zeit lang defensiv zu binden. Dabei jedoch bleibt in dem Fall der Torabschluss aus.

28. | Auch diese Ecke ist Sache für Toni Kroos. Im Sechzehner geht Kyle Walker, am Kopf getroffen, zu Boden. Eder Militao ist da der Widersacher und bekommt das als Foul geahndet.

27. | Aus dem linken Halbfeld probiert es Toni Kroos mit diesem Freistoß direkt. Der Rechtsschuss verfehlt den kurzen Torwinkel, wird aber noch abgefälscht und zieht somit eine Ecke nach sich.

26. | Als hätten das die Königlichen gehört, marschieren sie nun wieder nach vorn. Nahe des gegnerischen Strafraums holt Vinicius Junior einen Freistoß heraus.

25. | Inzwischen gelingt es den Citizens, das Geschehen dauerhaft in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Die anfangs noch vorhandenen offensive Akzente von Real bleiben in dieser Phase aus.

23. | Aus ihren Feldvorteilen generieren die Jungs von Pep Guardiola nun auch regelmäßig Abschlüsse. Kevin De Bruyne nimmt den Ball an der Strafraumgrenze nicht ganz sauber an. Gabriel Jesus übernimmt und zielt aus leicht nach rechts versetzter Position mit dem rechten Fuß knapp am rechten Torwinkel vorbei.

20. | Erstmals tauchen die Skyblues über einen Pass von Kevin De Bruyne im Sechzehner auf. Bernardo Silva befindet sich auf halbrechts fast schon am Torraum und schießt mit dem rechten Fuß. Thibaut Courtois ist blitzschnell im kurzen Eck und wehrt zur Ecke ab.

18. | Was die Citizens bisher nicht schaffen, also den gegnerischen Strafraum zu erreichen, das gelingt den Gastgebern nun zum wiederholten Male. Karim Benzema bekommen die Gäste in diesem Fall verteidigt - den Ball aber nicht weg. Folglich sucht Vinicius Junior halblinks ind er Box den Abschluss. Doch auchd as Ding fliegt drüber.

Getty Images

15. | Aus halbrechter Position versucht sich Kevin De Bruyne. Der Linksschuss aus etwa 19 Metern gerät zu mittig. Genau dort steht Thibaut Courtois und kann das Ding ohne Mühe entschärfen.

12. | Federico Valverde gelangt rechts in den Sechzehner, bringt den Ball dann in anspruchsvoller Höhe in die Mitte. Karim Benzema schreitet zur Direktabnahme. Der Rechtsschuss aus etwa zwölf Metern ist zu hoch angesetzt.

10. | Für die erste Abschlusshandlung der Gäste sorgt Riyad Mahrez. Der Linksschuss aus der zweiten Reihe wird von Thibaut Courtois gehalten

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

9. | Daniel Orsato verzichten auf einen frühen Platzverweis. Einseitig verteilt würde ein solcher das Spiel vermutlich kaputt machen. Somit gibt es Gelb für beide - also Luka Modric und seinen Widersacher. Auch Aymeric Laporte fängt sich also die frühe Gelbe Karte ein.

8. | Plötzlich kommt es zum Tumulten. Dabei liegt das Foul von Casemiro an Kevin De Bruyne schon etwas zurück. Luka Modric und Aymeric Laporte werden handgreiflich, fummeln sich im Gesicht rum. Letztgenannter geht theatralisch zu Boden.

7. | Wenig überraschend deutet sich darüber hinaus an, dass die Gäste schon wieder etwas mehr Ballbesitz verzeichnen.

4. | Besser schaut es aus dem Spiel heraus für die Hausherren aus. Dani Carvajal flankt aus dem Halbfeld und findet die Schädel von Karim Benzema. Der französische Stürmer kommt recht frei zum Kopfball und setzt den aus etwa elf Metern über die Kiste.

4. | In ganz ähnlicher Position eröffnet sich nun auf der Gegenseite eine solche Standardsituation. Darum kümmert sich Phil Foden. Doch auch dessen Hereingabe beschwört noch keine Gefahr herauf.

2. | Früh erarbeitet Vinicius Junior gegen Riyad Mahrez einen Freistoß für Real auf dem linken Flügel. Toni Kroos schreitet zur Tat. In der Mitte gelingt es Fede Valverde die angedachte Weiterleitung nicht.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. An diesem noch 18 Grad warmen Frühlingsabend in Madrid bieten sich allerbeste Bedingungen. Den Rahmen bildet das stimmungsvolle und bis auf den letzten Platz gefüllte Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Daniele Orsato. Der 46-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 49. Einsatz in der Champions League (inklusive Qualifikation). Zur Hand gehen ihm als Assistenten die italienischen Landsleute Ciro Carbone und Alessandro Giallatini. Als vierter Offizieller fungiert Davide Massa.

Vor Beginn | Für Real spricht ganz klar die Tradition. Die Königlichen sind in der Champions League mit sieben Titeln wie auch in Kombination mit dm Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister (13) Rekordsieger. Den letzten Triumph feierte das Starensemble aus der spanischen Hauptstadt 2018. Die hochambitionierten Citizens haben es trotz aller (finanzieller) Bemühungen noch immer nicht geschafft, Europa Fußballthron zu besteigen. Vor zwölft Monaten bestritten sie ihr einziges Finale und verloren gegen den FC Chelsea. So ist der Europapokal der Pokalsieger 1970 der bis heute einzige internationale Titel.

Vor Beginn | Was die aktuelle Form beider Teams betrifft, City errang zuletzt vier Siege in Folge. Die letzte Niederlage erlitt man Mitte April auf neutralem Boden in Wembley beim FA-Cup-Aus gegen Liverpool (2:3). Im Vergleich dazu hatte Real bei den letzten vier Pflichtspielen, von denen drei gewonnen wurden, die Hinspielniederlage gegen Manchester dabei. Zudem sind die Gäste auswärts zwölf Partien ungeschlagen sind. Die letzte Pleite in der Fremde setzte es für Manchester zum Abschluss der Gruppenphase in der Königsklasse bei RB Leipzig (1:2).

Vor Beginn | Manchester hat neben der Königsklasse ebenfalls den nationalen Meistertitel im Visier. Darum aber wird noch zäh gerungen. Die Citizens bauen gegenüber dem FC Liverpool auf ein Polster von einem Pünktchen - bei noch vier auszutragenden Spielen. Die Engländer müssen also in zwei Wettbewerben mit größtem Engagement zu Werke gehen, während sich Real jetzt voll und ganz auf die Champions League konzentrieren kann. Mehr als zwei Titel können es für die Skyblues allerdings nicht werden, denn aus den nationalen Pokalwettbewerben hat man sich mit leeren Händen verabschiedet.

Vor Beginn | Real geht dieses Rückspiel mit gehörig Rückenwind an. Die Königlichen hatten bereits am Samstag Grund zum Feiern. Nach der Supercopa im Januar errangen die Madrilenen ihren zweiten Titel der Saison. Vier Spieltage vor Schluss brachte das Team von Carlo Ancelotti die 35. spanische Meisterschaft unter Dach und Fach. Drei Trophäen könnten es in dieser Spielzeit insgesamt werden, wenn der große Henkeltopf noch dazukommt.

Vor Beginn | Gesucht wird der Endspielgegner des FC Liverpool. Erleben wir ein rein englisches Finale wie in der vergangenen Saison oder wie vor drei Jahren? Oder sorgt Real dafür, dass es zur Neuauflage des Endspiels von 2018 kommt? Die bessere Ausgangsposition hat nach Abschaffung der Auswärtstorregel Manchester City. Die Skyblues sind mit einem 4:3-Erfolg aus dem Hinspiel nach Madrid gereist. Und nach der hochklassigen Partie in der vergangenen Woche sind die Hoffnungen natürlich groß, dass daran heute angeknüpft wird.

Vor Beginn | Genau wie Alaba hat sich auch John Stones im Hinspiel verletzt und musste damals ausgewechselt werden. Der Abwehrspieler fehlt heute gänzlich im Kader. Aus der Anfangsformation der vergangenen Woche findet sich darüber hinaus Oleksandr Zinchenko auf der Bank wieder. An deren Stelle dürfen Kyle Walker und Joao Cancelo von Beginn an mitwirken.

Vor Beginn | Für Manchester City stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, B. Silva, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Foden.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Carlo Ancelotti aufseiten der Hausherren zwei Veränderungen vor. Beim angeschlagenen David Alaba reicht es nur für die Bank. Dort wird zudem Rodrygo Platz nehmen. Dafür rutschen Nacho und Casemiro in die königliche Startelf.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Real Madrid geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Mendy - Casemiro, Modric, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City.

Real Madrid vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City setzt auf folgende Aufstellung: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid war erst das zweite Halbfinal-Hinspiel in der Geschichte der UEFA Champions League, in dem sieben Tore fielen nach dem 5-2 für Liverpool gegen die Roma in der Saison 2017/18. Nur in zwei Halbfinalpaarungen fielen in Addition 10 oder mehr Tore in den beiden Partien: Juventus setzte sich 1997/98 mit insgesamt 6-4 gegen Monaco durch, Liverpool mit 7-6 gegen die Roma 2017/18.

Manchester City hat seine letzten drei Spiele in der UEFA Champions League gegen Real Madrid gewonnen; nur zwei Mannschaften haben jemals vier Europapokal-Siege in Folge gegen Real Madrid errungen: Ajax zwischen 1973 und 1995 und Bayern München zwischen 2000 und 2002.

Manchester City ist in neun von 10 Fällen in der K.o.-Phase der Champions League weitergekommen, wenn die Skyblues das Hinspiel gewonnen haben - nur im Achtelfinale gegen Monaco sind die Cityzens noch gescheitert (Hinspiel 5-3, Rückspiel 1-3).

Real Madrid ist in allen fünf bisherigen Halbfinals der UEFA Champions League ausgeschieden, wenn sie das Hinspiel verloren haben. Rundenübergreifend ist Real aber in zwei der letzten drei K.o.-Runden noch weitergekommen, wenn das Hinspiel zuvor verloren wurde: im Viertelfinale 2015/16 gegen den VfL Wolfsburg und im Achtelfinale dieser Saison gegen Paris Saint-Germain.

Sollte sich Manchester City für das Endspiel der UEFA Champions League qualifizieren, wäre dies die zweite Finalteilnahme in Folge, nachdem die Skyblues in der vergangenen Saison das Finale mit 0-1 gegen Chelsea verloren. Nach Liverpool (1977/1978, 1984/1985, 2018/2019), Manchester United (2008/2009) und Nottingham Forest (1979/1980) wäre Manchester City die vierte englische Mannschaft, die ein Finale im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League in zwei Saisons in Folge erreicht.

Real Madrid hat die letzten beiden Spiele in der UEFA Champions League verloren und hat nur einmal drei CL-Spiele in Folge verloren: zwischen Februar und Oktober 2020, darunter zwei Niederlagen gegen ManCity. Der aktuelle Trainer Carlo Ancelotti hat in der Champions League noch nie drei Spiele in Folge verloren, dieses Spiel ist sein 178.

Vinícius Júnior von Real Madrid hat in dieser Champions-League-Saison schon 29 Torschussvorlagen aus dem laufenden Spiel heraus gegeben – so viele gelangen in einer Saison zuletzt Dusan Tadic in der Saison 2018/19 (36), einem Real-Spieler zuletzt Mesut Özil 2010/11 (32). Außerdem hat er sechs Vorlagen aus dem Spiel heraus gegeben, davon vier im Bernabéu: Seit detaillierter Datenerhebung 2003/04 gelangen nur James Milner 2017/18 in einer Saison mehr Torvorlagen aus dem Spiel heraus (7).

Kevin De Bruyne hat in der UEFA Champions League 18 Assists für Manchester City gegeben, Bestwert bei den Engländern. Seit seinem Debüt für City im September 2015 gaben nur Neymar (25) und Kylian Mbappé (20) mehr Torvorlagen. De Bruyne hat im Hinspiel sowohl ein Tor als auch eine Vorlage erzielt – das war ihm zuvor in der Champions League nur einmal gelungen, im Bernabéu gegen Real Madrid im Februar 2020.

Pep Guardiola von ManCity hat vier Spiele der UEFA Champions League gegen Real Madrid gewonnen, nur Ottmar Hitzfeld hat mehr gewonnen (7). Zwei seiner Siege gegen Madrid fanden im Bernabeu statt (2011 mit Barcelona, 2020 mit Man City) - er könnte der erste Trainer werden, der dort drei CL-Auswärtssiege einfährt.

Karim Benzema von Real Madrid hat in dieser Saison bereits neun Tore in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League erzielt, nur Cristiano Ronaldo gelangen in der Saison 2016/17 in einer Saison mehr Tore in der K.o.-Phase (10). Benzema könnte nach Fernando Morientes (2003/04, Monaco), Neymar (2014/15, Barcelona) und Edin Dzeko (2017/18, Roma) der vierte Spieler werden, der in beiden Viertelfinal- und Halbfinalspielen in einer Saison trifft.

Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real Madrid vs. Manchester City heute ... ... im TV im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER GOAL

In der Champions League wird heute das Halbfinal-Rückspiel ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Real Madrid vs. Manchester City heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Die Luftschlangen sind zusammengefegt, der Doppeldecker-Bus der "Campeones" ist geparkt, Carlo Ancelottis Zigarre verglüht. Die kurze, intensive Meisterfeier nach dem 35. Titelgewinn soll für Real Madrid nur der Vorgeschmack gewesen sein. Karim Benzema und Co. haben längst noch Größeres im Sinn - stürzen sich voller Euphorie ins nächste Spektakel gegen Manchester City.

"In diesem Verein muss man schnell feiern", sagte Coach Ancelotti: "Du gewinnst, und am Tag darauf denkst du schon an den nächsten Titel." An den Henkelpott des besten Klubs in Europa, den Real bislang 13 Mal abräumte. Doch schon für einen Halbfinal-Triumph im Rückspiel gegen das Team von Pep Guardiola am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) brauchen die "Königlichen" die nächste magische Nacht. "Wir müssen zeigen, dass wir Real Madrid sind - das beste Team der Welt", sagte Luka Modric, der schon vier Mal mit seinem Klub die Champions League gewann.

Reals Mentalitätsmonster gegen Manchesters Taktikgiganten - das Duell sorgte schon bei Citys 4:3-Hinspielerfolg für eine Fußball-Feierstunde. Entsprechend elektrisiert sind die Fans in ganz Europa vor dem Rückspiel im Tempel Estadio Santiago Bernabeu. Dazu gehört auch Tennis-Topstar Rafael Nadal, der beim Masters-Turnier in der spanischen Hauptstadt mit Nachdruck hinterlegte, doch bitte nicht parallel zum Königsklassen-Kracher aufschlagen zu müssen.

Der 35-Jährige will verfolgen, ob Benzema die nächsten Heldentaten vollbringt. "Los Blancos" sind von dem überragenden Spieler der bisherigen Champions-League-Saison abhängig, mit seinen beiden Treffern im Hinspiel gegen die dominanten Citizens wahrte er seinem Team überhaupt erst die Chance auf den Einzug ins Finale am 28. Mai in Paris.

Es wird enorm schwer für Real, das zeigt auch der Blick in die Historie. Der Klub konnte noch nie ins Endspiel einziehen, wenn er das Halbfinal-Hinspiel verloren hatte. Und City, angeführt von Guardiola, ist nicht irgendeine Mannschaft. Der englische Tabellenführer ist wild entschlossen, zum zweiten Mal in Serie das Endspiel des Wettbewerbs zu erreichen, wie Nationalspieler Ilkay Gündogan unterstrich: "Wir stecken voller Selbstvertrauen, und ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Spiel werden wird." Eine Partie, in der die Gastgeber auf eine Säule verzichten müssen. David Alaba, lange in Diensten von Bayern München, fehlte im Abschlusstraining am Dienstag aufgrund von Adduktorenbeschwerden und kann nicht auflaufen. Die Rückkehr von Casemiro an der Seite von 2014-Weltmeister Toni Kroos und Luka Modric könnte den Madrilenen aber wieder mehr Stabilität im Zentrum verleihen.

Ancelottis taktischer Entwurf gegen Manchesters Passmaschine muss sitzen, so viel ist klar. Paris St. Germain und den Titelverteidiger FC Chelsea hat seine routinierte Equipe schon ausgeschaltet, nun soll die nächste Gala folgen. Damit Ende Mai wieder der Party-Tross durch die Stadt ziehen kann.

Quelle: SID

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick